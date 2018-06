Torra, Puigdemont i Mas envien una carta a Felip VI demanant «diàleg»

El president de la Generalitat, Quim Torra, signa una carta amb els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas que han enviat al rei Felip VI per demanar-li "diàleg" i que aprofiti les funcions "d'arbitratge i moderació" que té com a cap d'Estat per participar de la solució al conflicte català.

És per això que Torra, Puigdemont i Mas consideren que té "una oportunitat" per "reparar i recosir" les "ferides" que creuen que va obrir amb el discurs que va fer el 3 d'octubre, dos dies després de l'1-O i en plena jornada d'aturada de país, així com la "repressió" que denuncien que s'ha desencadenat després d'aquells episodis contra Catalunya.

A més, li remarquen al monarca la necessitat "d'obrir una etapa de negociació que acabi sempre per donar la paraula a la ciutadania de Catalunya".