Junts+ va guanyar el 12-M a Girona amb 104.664 vots per davant dels 58.906 del PSC

Junts+ va guanyar les eleccions al Parlament del 12 de maig a la circumscripció de Girona amb 104.664 vots, per davant dels 58.906 que va aconseguir el PSC. És el resultat que aporta l'acta definitiva de l'escrutini, difosa aquest divendres a la nit per la Junta Provincial. Per darrere de Junts+ i PSC, ERC va aconseguir 36.063 vots i Aliança Catalana 26.989. En cinquena posició, el PP va obtenir 19.723 vots, frec a frec amb Vox que en va aconseguir 19.118. En total, 303.902 persones van votar el 12-M a la circumscripció de Girona segons l'escrutini definitiu de la Junta Provincial. La xifra inclou els 1.952 vots emesos a l'estranger i supera en 23.368 paperetes les eleccions del 2021 (280.534).

Junts+ ha superat en 14.612 vots la marca que va aconseguir el 2021 a la circumscripció de Girona (90.052) en uns comicis en què la participació ha augmentat prop d'un 5%. El creixement del PSC ha estat de 17.061 vots, dels 41.845 de fa 3 anys als 58.906 d'aquesta vegada. A ERC la situació ha estat la contrària, i si el 2021 obtenia 60.131 vots, aquesta vegada han estat 36.063 (24.068 menys).

La quarta força a la demarcació ha estat l'ultradretana independentista de Sílvia Orriols Aliança Catalana, que ha irromput al panorama electoral gironí amb 1 escó per la demarcació i 26.857 vots.

Com a cinquena força, el PP també ha experimentat una pujada notable, de 5.500 a 19.723 vots (14.223 més), mentre que en el cas de Vox, sisena força a la demarcació, els de Santiago Abascal han passat de 16.953 a 19.118 paperetes (2.165 més).

Per darrere, la CUP ha passat de 24.892 vots a 14.846 (10.046 menys) i ha perdut un dels dos escons que tenia a la demarcació. Els Comuns ja no en van aconseguir cap el 2021, i ara tampoc ho han fet, a banda de perdre 1.245 dels vots que van obtenir aleshores (d'11.165 a 9.920).