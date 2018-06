Pastor i Sabater fan un traspàs «cordial» a Badalona

El nou alcalde de Badalona, el socialista Álex Pastor, es va reunir ahir durant una hora i mitja amb la seva antecessora en el càrrec, Dolors Sabater, a qui dimecres va fer fora de l'alcaldia a través d'una moció de censura que va comptar amb el suport de PP i Cs. Pastor ha explicat que la trobada va ser «cordial» i destaca la «bona voluntat" de l'exalcaldessa a l'hora de posar sobre la taula els assumptes més urgents de la ciutat. En aquest sentit, però, el nou alcalde assegura que hi ha projectes «endarrerits» i acusa l'anterior govern de no executar el pressupost d'inversions de 2017. Sabater lamenta que es vulgui alimentar un relat «fals» i avisa Pastor que seria «irresponsable» que es volgués apropiar de la feina feta per l'anterior govern.