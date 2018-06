La pobresa infantil ha crescut més d'un 10% en un any a Catalunya

L'organització Save the Children va alertar ahir que la pobresa infantil ha crescut un 10,6% en un any a Catalunya, després de conèixer les xifres oficials de pobresa, que revelen que la taxa de risc de pobresa dels menors de 16 anys és del 28,5%, 4,5 punts més que l'any anterior. Segons l'Enquesta de Condicions de Vida del 2017 que va fer pública ahir l'Institut d'Estadística de Catalunya, la taxa de risc de pobresa ha tornat a pujar a Catalunya i s'ha situat en el 20% de la població, vuit dècimes més que l'any anterior, i són els menors de 16 anys els que més han patit aquest increment, amb una taxa del 28,5%, 4,5 punts més que fa un any. Save the Children va advertir que si el 2016 havia 348.600 nens i nenes que vivien sota el llindar de la pobresa, la xifra ha crescut fins als 385.600 el 2017, la qual cosa significa que hi ha 37.000 menors més que viuen en famílies que no poden cobrir totes les seves necessitats. «Viure sota el llindar de la pobresa significa que una família de dos adults i dos nens viuen amb menys de 1.760 euros al mes».