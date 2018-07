Salut Pública elabora una guia per millorar la seguretat alimentària dels «food truck»

Les quatre normes bàsiques per a la manipulació correcta dels aliments, com són rentar-se les mans, i netejar, separar, coure i refredar, són un dels aspectes claus que incorpora la Guia de pràctiques correctes d'higiene per als establiments de restauració mòbils, els coneguts com a 'food truck'. Amb aquestes recomanacions, Salut Pública recull el què han de saber les persones que treballen en vehicles, inclosos els remolcs on es preparen i venen aliments de manera ambulant. L'objectiu del document és ser un instrument útil per assolir el màxim nivell de seguretat alimentària tant pels clients com pels titulars d'una activitat que està en auge a Catalunya.

La guia fa especial esment a la preparació d'aliments crus, com és són el shushi o el carpaccio, i recomana als titulars d'aquests negocis que comprin a proveïdors de confiança i autoritzats o que es congelin com a mínim 24 hores abans de ser consumits. En aquest àmbit destaca com s'ha d'elaborar l'arròs en aquest tipus de plats.

El document també ressalta que qui prepara i ven aliments ha de conèixer i identificar els ingredients dels plats i no en pot al·legar desconeixement ja que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies.