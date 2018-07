Garzón proposa una «república federal» per resoldre el cas català

El coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, va plantejar ahir al president català, Quim Torra, la proposta del seu partit d'una república federal per abordar la crisi territorial i l'encaix de Catalunya, i ha defensat que «es pot parlar de tot» al marge de la Constitució.

En roda de premsa després de la reunió, que va durar una hora i mitja, el líder d'IU va exposar a Torra seva proposta de república federal per abordar la crisi territorial i l'encaix de Catalunya, un procés «constituent» que implica una «revisió total de la Carta Magna per replantejar el país». Segons el líder d'Izquierda Unida, la república federal és una «possible i potencial» solució al conflicte que viu Catalunya i a la revisió del model del país, ja que és el «camí natural» per solucionar la crisi territorial i els problemes socials.

De la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va constatar ahir molts punts de trobada amb el líder d'IU, Alberto Garzón, i que comparteixen «valors republicans».