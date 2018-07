L'advocat de Junqueras i Romeva nega que els presos es deixessin gravar

L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha negat taxativament que els polítics presos es deixessin gravar, tal i com assenyala l'informe del director d'Estremera enviat a Institucions Penitenciàries. "No em sorprèn aquest informe que culpa els presos independentistes tenint en compte la barra que tenen, però potser els hauríem d'haver vist venir", ha afirmat Van den Eynde aquest dissabte al programa 'Via Lliure' de Rac1. "En la tessitura d'haver-ho viscut com un drama, d'haver-ho denunciat abans que sortissin les imatges i també després, d'haver fet retirar-les de tots els mitjans i d'estar perseguint l'autor dels fets –un pres de confiança del centre-, que ara diguin que allò era actuat demostra que la barra que tenen és infinita", ha reflexionat en veu alta l'advocat. Paral·lelament, Van den Eynde ha descartat també cap tipus de contacte amb la Fiscalia, contradient la insinuació de l'advocat Gonzalo Boye a Vilaweb: "Quan els teus clients són innocents, pactar és absurd", ha sentenciat l'advocat.

"Jo no he parlat amb fiscalia. Ni hi parlaré. És una decisió gairebé tècnica. Gairebé ni ens saludem", ha comentat Van den Eynde. "En aquest tema, pactar és absurd: ni ho volen els clients, ni m'ho deixarien fer, ni els hi podria aconsellar", ha continuat l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, que fa una reflexió en veu alta: "Quin advocat voldria pactar amb la fiscalia si són innocents?", s'ha preguntat Van den Eynde, que no s'ha estat de llençar un dard contra Boye, que porta la defensa dels consellers destituïts Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret: "Ell és més propens a dir les coses en públic", ha disparat. Tornant a les imatges gravades a Estremera, l'advocat ha insistit que els polítics independentistes desconeixien que els estaven enregistrant –a través d'una càmera espia en un rellotge-: "Donaria un braç pels meus clients. O potser sí que són molt bons actors i aleshores els hem de donar l'Òscar. A ells i a les seves dones, que van patir molt pel que havien passat", ha reblat Van den Eynde, que ha recordat la cronologia dels fets.

"Un dia ens avisen que sortiran unes imatges als mitjans on apareixen els nostres clients. Aquell mateix dia ho denuncio al propi director de la presó per saber què havia passat", ha detallat l'advocat, que continua el seu relat: " Al cap d'un dia o dos, vam posar una denúncia penal al jutjat i es van retirar totes les imatges. M'estalvio les reaccions d'angoixa d'ells i dels familiars. Raül Romeva gairebé arrenca els barrots d'una queixalada", ha afirmat Van den Eynde. "Quan vaig anar a la presó abans de presentar la denúncia penal, vaig parlar amb la subdirectora de tractament, i la vaig avisar que els denunciaríem. Allà la vaig cagar", ha reconegut l'advocat.