La Fiscalia acusa Sandro Rosell de defraudar 229.500 euros

Un jutge de Barcelona ha citat a declarar com investigat a l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, arran d'una querella de la Fiscalia que li acusa d'un frau fiscal de 229.569 euros en l'exercici de 2012.

Segons han informat fonts jurídiques, la nova causa per frau fiscal contra Rosell s'uneix a la investigació que l'Audiència Nacional li va obrir per blanquejar presumptament diners de la Confederació Brasilera de Futbol, cas pel qual roman a la presó preventiva.

El jutge d'instrucció ha admès a tràmit la querella de la Fiscalia, que acusa a Rosell d'un delicte contra la Hisenda pública, i ho ha citat a declarar com investigat per al proper 17 de setembre.

En la seva querella, la Fiscalia acusa a l'expresident del Barça d'haver evadit impostos a la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2012, deduint-se indegudament despeses a través d'una societat administrada per ell mateix que es dedicava a l'organització de congressos.

La societat, amb seu al domicili del propi Rosell, mancava d'estructura empresarial i els seus únics treballadors eren cinc persones que s'encarregaven del manteniment i la neteja de les oficines i de la segona residència del querellat, segons manté la Fiscalia en la seva querella.

Al llarg de l'exercici de 2012, afegeix el ministeri públic, Rosell va utilitzar l'empresa per obtenir rendes que no va declarar en la seva autoliquidació per IRPF i que derivaven de la seva activitat professional.

Segons la Fiscalia, l'empresa del querellat es dedicava a emetre i cobrar factures a clients que eren del propi Rosell, amb el que s'ocultaven els ingressos del querellat a la Hisenda pública.

Així mateix, el ministeri públic acusa a l'expresident del FC Barcelona de no haver inclòs a la seva declaració de 2012 la imputació de rendes immobiliàries corresponents a un immoble situat a la província de Girona.

La querella afegeix que, al llarg de la investigació d'aquest frau fiscal, l'Agència Tributària ha detectat dos ingressos de 13,5 i de 5,6 milions d'euros que Rosell va percebre en 2012, respectivament, de Goldman Sachs i del Banc Rural de Brasil, quantitats que podrien elevar la quota defraudada si es confirma que són guanys patrimonials no justificades.

En la seva querella, la Fiscalia demanava al jutge que admetés a tràmit la querella contra Rosell abans del mes de juliol, davant la proximitat de la data de prescripció del delicte que se li imputa.

L'advocat de l'expresident del FC Barcelona, Pau Molins, ha sostingut que manté "criteris interpretatius diferents" respecte als de l'Agència Tributària, per la qual cosa considera que el seu client no ha comès cap delicte contra la Hisenda pública a la seva declaració d'IRPF de 2012.