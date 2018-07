La CUP reclama mantenir els drets polítics «intactes» dels diputats suspesos per Llarena

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha afirmat que la decisió del jutge Llarena de suspendre els diputats encausats, correspon al Parlament. En roda de premsa aquest dimarts després de fer-se públic que el magistrat ha tancat la instrucció de la causa pel procés, Sirvent ha apostat per mantenir "intactes" els drets polítics dels encausats. "La Mesa hauria d'actuar preservant els drets polítics dels càrrecs electes que han estat represaliats per motius injusts", ha apuntat Sirvent. La formació anticapitalista també ha advertit que l'esquerra independentista "frenarà" qualsevol intent de "pacte" o "transició" del procés català. Sirvent ha acusat el Govern d'estar agafant dos camins diferents "a la vegada" i els ha retret que dialoguin "amb qui no reconeix l'existència de presos polítics i exiliats i amb qui vulnera els Drets Humans", en relació a la reunió d'aquest dilluns entre Torra i Sánchez.

La diputada ha carregat contra Cs i els ha acusat d'actuar al Parlament "com si fossin la Fiscalia". "El que fan és constantment aplicar la cultura de la por, amenaçar i repetir que acabarem com els companys que són a la presó", ha lamentat Sirvent. "Ja n'hi ha prou de la cultura de la por i d'alimentar la repressió", ha exigit.

En aquest sentit, des de la CUP han explicat que el ple monogràfic sobre la convivència previst per la setmana que ve servirà perquè Cs "expliqui el seu programa" i denunciï la fractura social i "a veure si així la divisió es dona". "És una situació que la resta de grups no hem de permetre. Des de la CUP emplacem als grups a presentar propostes de resolució per fer de mirall de Cs i posar punt i final al relat imposat respecte la fractura social, que no existeix", ha argumentat. "L'única fractura que hi ha és la que provoca la pobresa i la diferència de capacitat adquisitiva", ha conclòs.

Així, han subratllat que impulsaran una proposta de resolució que parli de la situació social del país, de la pluralitat als mitjans de comunicació i la defensa dels docents. "Intenten provocar el conflicte entre catalans i espanyols, que no existeix.", ha expressat.

Al llarg de la conferència de premsa, Sirvent ha reivindicat que el dret a l'autodeterminació "no es negocia" i que, per tant, reunir-se amb algú que no el "reconeix" com un dret bàsic "no és el camí" que hauria de seguir el president Torra. "Això només ens acosta al marc autonomista i a promocionar el tancament per dalt", ha dit.

D'altra banda, des de la CUP també s'han mostrat contraris a que el president de la Generalitat "digui que no renuncia a res des del terreny simbòlic" al mateix moment que els consellers compareixen en sessions en què expliquen polítiques públiques "neoliberals", "que no persegueixen ampliar drets" i que "normalitzat la gestió autonomista". "Acaten les limitacions del marc sociopolític actual", ha condemnat.