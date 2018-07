Torra reclama una «resposta col·lectiva» al Parlament contra la suspensió de diputats

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va qualificar ahir «d'indecent» la decisió del jutge Pablo Llarena de suspendre dels seus càrrecs cinc diputats catalans a la presó i a l'expresident Carles Puigdemont, tots ells processats per rebel·lió.

Torra va efectuar aquestes declaracions en una roda de premsa celebrada a Edimburg al costat de l'exconsellera Clara Ponsatí, requerida per la Justícia espanyola per l'organització del referèndum il·legal de Catalunya el 2017, i el seu advocat, Aamer Anwar. «Senzillament, aquesta sentència que pretén suspendre diputats electes pel poble de Catalunya està en la línia de les sentències que nosaltres no només no compartim, sinó que la considerem indecent, ja que es pretén suspendre dels seus drets i llibertats polítics que han estat elegits democràticament», va dir Torra. Segons el cap de l'executiu, la decisió del jutge «ataca directament la sobirania del Parlament» català i, per tant, és aquesta institució qui ha de «respondre de forma col·lectiva». Torra, que va recordar que va prendre possessió del seu càrrec com a president reconeixent només «la sobirania del Parlament de Catalunya», va anunciar que el seu grup parlamentari, Junts per Catalunya, no demanarà a cap dels seus diputats que abandoni l'acta «de cap de les maneres».



Lluita contra «poders estatals»

«Tornem a veure com, de nou, la separació de poders a Espanya és un mite, per això, en el fons la lluita de Catalunya no és una lluita contra el Govern d'Espanya, és una lluita contra el conjunt dels poders estatals», va afirmar. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va advertir ahir que en un estat de dret s'han d'acatar les decisions de la justícia i ha conclòs: «Les resolucions judicials no es voten als parlaments». El líder del PSC-Units a la Cambra va demanar «esperar a conèixer primer la comunicació del jutge Llarena que arribi al Parlament i, sobretot, conèixer l'informe dels serveis jurídics de la Cambra» catalana.

La Mesa del Parlament, l'òrgan rector de la Cambra, es reunirà avui a les 10 hores, la primera trobada que celebra des que el Tribunal Suprem va dictar la suspensió de càrrec públic de sis diputats de la Cambra investigats en la causa sobre el procés sobiranista.

Fonts parlamentàries consultades per Europa Press van explicar que la suspensió no es troba en l'ordre del dia dels assumptes que es tractaran, però això no significa que no pugui abordar-se.

A més, a les 11 està prevista una reunió de la Junta de Portaveus amb representants de tots els partits, i uns quants d'ells ja han anunciat la seva intenció que el tema s'abordi i es precisi com actuarà el Parlament. Els nou polítics presos ja estan reagrupats en presons catalanes, després de l'ingrés ahir a Lledoners dels tres últims interns: Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn.