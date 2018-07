L'alcaldessa de Vic qualifica d'«aïllat i espontani» l'incident del vehicle a la plaça

L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha qualificat d'"aïllat i espontani" l'entrada d'un vehicle a la Plaça Major aquest diumenge que va arrasar part de les 2.500 creus grogues que una associació havia plantat al terra el dia anterior. Erra ha desvinculat aquest fet de qualsevol moviment polític i ha assegurat que l'home no militava en cap formació. La Guàrdia Urbana l'està investigant per un presumpte delicte de conducció temerària i danys i, a més, l'alcaldessa ha explicat que l'Ajuntament es personarà com a acusació particular per un delicte d'odi. Segons la Guàrdia Urbana, tot i que el presumpte autor –un veí de Vic de 51 anys- s'ha personat aquest dilluns al matí davant la policia, no ha volgut declarar.