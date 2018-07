El taxi amenaça de bloquejar la frontera francesa i el Port de Barcelona si no hi ha acord amb Foment: «O tot o res»

El taxi amenaça de bloquejar la frontera francesa i el Port de Barcelona si no hi ha acord amb Foment: «O tot o res» ACN/Aina Martí

Els taxistes amenacen de tallar la frontera amb França i els accessos al Port de Barcelona si no s'arriba a un acord en la reunió que el sector manté aquest dilluns amb el Ministeri de Foment.

En una assemblea que s'ha fet aquest diumenge a la tarda al centre de la capital catalana, on encara hi ha centenars de taxis estacionats enmig de la Gran Via, el portaveu de l'associació Elite Taxi, Alberto 'Tito' Álvarez, ha reclamat novament al govern espanyol que es blindi la llicència urbana i concedeixi competències locals i autonòmiques pel sector per limitar la presència dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC), que utilitzen les companyies Uber i Cabify.

"Amb aquestes dues coses s'acaba el conflicte", ha promès Álvarez. En cas contrari, el portaveu ha alertat que hi pot haver "alarma social" a les grans ciutats de l'Estat. "O tot o res, ells sabran", ha avisat Álvarez. Segons ha informat, el sector del transport de mercaderies i els camioners també poden sumar-se a la protesta dels taxistes, que ja acompleixen el cinquè dia de vaga indefinida.

Pel que fa a l'aturada de Gran Via, on milers de taxis ocupen els carrers centrals des d'Entença fins al carrer Bailén, Álvarez ha assegurat que no han rebut cap avís de desallotjament per part de la Guàrdia Urbana ni dels Mossos d'Esquadra."No crec que portin 2.000 grues", ha apuntat tot i que sí ha confirmat que tant Govern com AMB han comentat en diverses ocasions de la conveniència d'enretirar els vehicles per tal que la mobilitat no quedi dilluns greument alterada amb la represa de l'activitat laboral habitual.