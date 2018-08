Buch creu que l'«escrache» a Llarena és una «forma d'expressió ciutadana»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat avui que si l''escrache' que va patir dissabte passat el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena no va afectar a la seva "llibertat ideològica", es tracta d'una "forma d'expressió ciutadana", que es pot compartir "més o menys".

En roda de premsa, el conseller s'ha referit, a preguntes dels periodistes, al fet que el jutge instructor al Suprem de la causa del procés unilateral a la independència fos increpat per grups d'independentistes dissabte passat, quan sortia de sopar en un restaurant de Mont-ras (Baix Empordà).

Buch ha dit que ell "va patir" un 'escrache' quan era alcalde de Premià de Mar (Maresme) i ha indicat que li sembla "una forma d'expressió ciutadana, que la pots compartir més o menys", però que "mentre no afecti la llibertat ideològica dels altres, és una forma d'expressió".

En qualsevol cas, la conselleria d'Interior comptabilitza l''escrache' sofert per Llarena entre els 178 atacs contra la llibertat ideològica i política registrats a Catalunya en l'últim trimestre, comesos tant per partits com per detractors de la independència.

De fet, els Mossos d'Esquadra han obert diligències informatives sobre l''escrache' que va patir Llarena i remetran el resultat al jutjat, com estan fent amb tots els incidents vinculats amb discussions i enfrontaments amb origen en el procés català.