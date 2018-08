Puigdemont arria la bandera catalana al xalet de Waterloo

l xalet de Waterloo al qual Carles Puigdemont va tornar dissabte passat des d'Alemanya ha perdut en una setmana gran part de la simbologia institucional que va acollir el retorn de l'expresident de la Generalitat a l'habitatge d'aquesta acomodada zona residencial pròxima a Brussel·les, convertida ara en una mena de punt de pelegrinatge per als seus adeptes.

Només un discret distintiu quadrat a la dreta de la porta en el qual pot llegir-se «Casa de la República» identifica la residència, que en el flanc esquerre del jardí mostra dos pals despullats d'uns cinc metres d'altura. D'aquests s'han retirat les banderes de Catalunya i de la Unió Europea hissades en un solemne acte polític per celebrar la tornada de Puigdemont a Bèlgica després de la retirada de l'euroordre que pesava sobre ell per part de les autoritats judicials espanyoles, que encara el reclamen en territori espanyol. Una barana blanca de metall adornada amb sis testos és tot el que es pot veure en el balcó del senyorial habitatge on l'expresident català va comparèixer dissabte passat al costat del president de la Generalitat, Quim Torra; el raper Valtonyc, l'advocat Ben Emmerson i els exconsellers catalans en situació judicial similar a la seva: Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret i Clara Ponsatí. Ni rastre de la pancarta que reclamava en anglès «llibertat per a presos polítics i exiliats» quan Puigdemont es va dirigir a un nodrit grup de mitjans de comunicació i unes 350 persones, segons la policia, que l'aplaudien des del prat situat davant.

Verda i tova quan Puigdemont es va instal·lar a Waterloo al març, aquesta praderia és ara un sequer groguenc, víctima del mes de juliol més sec i calorós a Bèlgica des del 1981.



Seguidors de l'expresident

Al fons, una dotzena de seguidors de Puigdemont repartits en dos grups estan asseguts sota l'ombra d'uns arbres, únic refugi d'un sol de justícia després del migdia.

Porten banderes independentistes i estan asseguts o recolzats a la gespa xerrant, en una estampa molt estiuenca. De pas en cotxe en vacances, alguns han forçat una parada davant la cèlebre casa.

Una dona somrient es fa una foto al costat de la bústia de l'immoble. Una altra senyora, amb vestit groc, parla amb un home amb roba informal que es troba a l'altra banda de la cadena vermella i blanca que delimita la propietat. Sense indici d'entusiasme davant la presència de mitjans de comunicació, tots dos reclamen que no se'ls gravi. Yannick, pare d'una família que viu a uns 200 metres de la casa de Carles Puigdemont, explica que l'expresident és discret, però li inoportuna que el prat al qual també desemboca la seva pròpia casa s'hagi convertit en un lloc de pelegrinatge.

«És veritat que vam triar aquest barri perquè és tranquil i ara clarament serà menys tranquil que abans (...). El seu 'club de fans' ve sovint, a fer-se fotos, a prendre el sol. Estem pensant en vendre'ls gelats i picoteig per treure una mica de diners. És una mica com un zoo a cel obert», comenta. Yannick és francòfon, es descriu com un belga que defensa la unitat del país i critica obertament les aspiracions separatistes del partit nacionalista flamenc N-VA, que ha fet costat a Puigdemont a Bèlgica.

«Mentre sigui la seva residència, molt bé, benvingut a Waterloo. Però no m'agradaria que es converteixi en el seu quarter general on passin coses, on hi hagi un trànsit de partidaris seus, sobretot de la NV-A», diu sobre l'habitatge.

El veí contigu a Puigdemont és Vittorio, un italià retirat que s'ha mostrat sempre molt atent amb els periodistes des que el polític independentista es va instal·lar al jardí del costat. «Ha dit que serà una espècie de centre de representació de Catalunya aquí. Són coses que decideix ell. Si vol instal·lar-se aquí, és ell qui ho ha de decidir, tenint en compte la situació legislativa que existeix a Espanya», explica Vittorio, comprensiu també amb els «100 o 150 seguidors» que dissabte van assistir a l'acte de benvinguda.



Seguretat dia i nit

La casa té seguretat dia i nit, expliquen al barri. I la policia hi passa tots els dies per observar l'habitatge, reconvertit ara en una mena d'oficina en la qual no hi ha constància que Puigdemont hi dormi totes les nits. Els seus veïns creuen que sí, però no ho saben. El vehicle amb llunes tintades que el transporta entra directament al garatge i es tanquen les portes.