Desaconsellen a Puigdemont d'anar a Perpinyà

Un dels advocats de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que «no és convenient» que l'expresident participi en un acte del partit francès partidari dels països catalans Unitat Catalana a Perpinyà, segons va informar Elnacional. Boye, creu que hi haurà una tercera euroordre contra Puigdemont, segons, i pensa que el jutge Pablo Llarena el podria tornar a acusar quan hi hagi sentència contra la resta de processats. L'advocat comparteix amb Puigdemont que l'expresident no tardarà 20 anys a trepitjar territori català perquè la situació judicial es reconduirà en «termes jurídicament acceptables».