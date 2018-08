La família de l'atacant de Cornellà estudia denunciar per presumpta negligència els Mossos

La família de l'home que va morir tirotejat quan atacava la comissaria de Cornellà (Baix Llobregat) es planteja denunciar els Mossos d'Esquadra per conducta negligent i demanar que el cas no l'investigui l'Audiència Nacional, en considerar que no té relació amb el terrorisme.

En declaracions a Efe, David Martínez, advocat de la família d'Abdelouhab T., ha explicat que té el propòsit de personar-se en la causa oberta arran del succés, en principi com a acusació particular, ja que entén que el mort va poder ser víctima d'una gestió negligent de l'incident per part dels Mossos de la comissaria de Cornellà.

Abdelouhab T. va morir ahir pels trets d'una mossa d'esquadra contra la qual s'havia abalançat, armat amb un ganivet i invocant Al·là, en la recepció de la comissaria de la policia catalana a Cornellà, un atac amb el qual suposadament l'home buscava el seu suïcidi a mans de la policia perquè no suportava la pressió de ser homosexual en la comunitat musulmana.

L'advocat de la família del difunt vol personar-se en els pròxims dies en la causa oberta per l'incident, que ahir va assumir el jutjat d'instrucció número 2 de l'Audiència Nacional, competent en casos de terrorisme, per les sospites que el succés podria estar vinculat amb el gihadisme.

Per a David Martínez, no obstant això, l'atac a la comissaria no té cap relació amb el terrorisme, atès que tot apunta al fet que l'intent d'atemptat obeïa a motivacions personals, ja que el mort havia manifestat a la seva exdona la seva intenció de suïcidar-se per les contradiccions que li produïa la seva condició de musulmà i homosexual.

Per aquest motiu, una de les primeres actuacions que estudia el lletrat és sol·licitar que l'Audiència Nacional remeti el cas als jutjats de Cornellà, que ahir van ordenar la intervenció de la pistola de la mossa d'esquadra i van encarregar proves de balística per determinar amb exactitud les circumstàncies del tiroteig.

Encara que l'advocat encara no ha tingut accés a la causa, que està sota secret de sumari, el lletrat creu que la reacció dels policies a l'intent d'atac del difunt va poder ser negligent, en no haver buscat altres maneres de neutralitzar l'agressió sense causar la mort de l'assaltant.