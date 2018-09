Sánchez, Rull i Turull, sense resposta del Suprem

La defensa de Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull ha presentat un escrit de queixa davant de la Sala Penal del Tribunal Suprem per no haver resolt en tot l'agost la petició de llibertat provisional que van presentar el dia 1 d'aquest mes, que el Suprem va qualificar com a hàbil. D'altra banda, la defensa també ha protestat per la impossibilitat tècnica d'accedir a totes les actuacions de la causa, cosa que haurien d'haver pogut fer a principis d'agost. L'advocat Jordi Pina recorda que el tribunal va denegar la llibertat en una interlocutòria comunicada el divendres 27 de juliol, i el dimecres 1 d'agost la defensa va presentar un recurs de súplica. Tot i que l'11 de juliol es va decidir habilitar el mes d'agost, per accelerar els tràmits, el recurs de súplica no s'ha resolt en aquestes quatre setmanes.