El conseller d'Interior afirma que els Mossos no treuran cap llaç groc

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha reclamat que es deixi de posar el cos dels Mossos d'Esquadra a la picota, ha negat que sigui una policia política i ha avisat que «no trauran ni un llaç perquè no és competència dels Mossos treure llaços».

En una entrevista, Buch va dir que «els Mossos no retiraran llaços grocs i que, en cas que un jutge obligui que es retirin missatges polítics als edificis públics, es reconfirmarà, una vegada més, la sensació que no vivim en una societat democràtica». El conseller es va expressar així després que en la recent Junta de Seguretat de Catalunya coincidís amb el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la necessitat de garantir la seguretat ciutadana i la pluralitat a l'espai públic.

El responsable d'Interior va precisar que s'ha de garantir la lliure expressió de la societat a l'espai públic, però no plantejar que no hi hagi llaços, perquè «es comença retirant la llibertat d'expressió en un espai i s'acaba retirant-la de tot arreu». «No podem afrontar un debat on el carrer no sigui un espai de lliure expressió de tothom», va dir el conseller, i va titllar d'intolerants les persones molestes pels llaços grocs que reivindiquen la llibertat dels líders sobiranistes en presó preventiva. «Hi ha qui diu que se sent insultat o que el molesta veure un llaç groc, doncs és una persona intolerant, absolutament intolerant. El llaç groc és l'expressió d'algú al carrer. Si et molesta és que ets una persona intolerant», va ressaltar. Buch va argumentar que els llaços grocs van començar a penjar-se el novembre de l'any passat i «alguns diuen que el problema el tenen ara, quan fa mesos i mesos que molta gent reclama la llibertat dels presos polítics».



Policia apolítica

Sobre les acusacions que els Mossos d'Esquadra són una policia política, Miquel Buch va recordar que a la Conselleria d'Interior hi ha un llaç groc a la balconada, però que no n'hi ha en cap comissaria policial: «A la Conselleria hi ha un representant polític, i els polítics fan política. La policia no fa política», va dir. «Hi ha qui ho ha volgut barrejar tot: com que el conseller té un llaç groc, tota la policia té un llaç groc», en al·lusió al líder de Ciutadans, Albert Rivera, i va afirmar que els Mossos són neutrals.

El conseller va defensar que és una policia de primera, de la qual està «molt orgullós» i que és molt respectada per la societat perquè té grans professionals. A més, va confiar que s'arxivarà la investigació de la Fiscalia Superior de Catalunya per identificar persones que arrencaven llaços.

Per al conseller d'Interior de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, igual que TV3, són neutrals i públics, i el dia que no ho siguin, la societat catalana els suspendrà: «A diferència d'altres estats, nosaltres, els catalans, volem mitjans de comunicació públics objectius, policia objectiva i democràtica, i ens sentirem incòmodes i rebutjarem el que no sigui així». «La nostra policia és democràtica, ha estat democràtica i serà democràtica, i preservarà la democràcia, i en cap cas es perseguirà ningú per religió, color de pell o pensament polític», va expressar.

Sobre els 72 agents del cos investigats en diversos jutjats catalans per l'1 d'octubre, el conseller va assegurar que la seva actuació va ser «correcta, adequada al mandat judicial», afegint que des d'Assumptes Interns s'han obert expedients, sense precisar quants, que estan paralitzats a l'espera que es resolgui el procés judicial.



L'escorta de Puigdemont

D'altra banda, preguntat sobre la concessió d'un servei d'escorta a Carles Puigdemont a Bèlgica, Buch va carregar contra el Govern de l'Estat i, en concret, el Ministeri d'Exteriors, per no facilitar-ho. Per a ell, és lamentable que no se'l protegeixi «per motius polítics», i va dir que s'està vulnerant la Llei de l'Estatut dels expresidents de la Generalitat, que atorga al Govern la decisió d'adoptar la seguretat que consideri necessària.