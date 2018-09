Artadi diu a Borrell que si la imatge d'Espanya està «danyada» és per les accions de l'1-O

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha replicat al ministre espanyol d'Exteriors, Josep Borrell, que si la imatge d'Espanya està "danyada" a escala internacional és per les accions de l'1-O. Així s'ha expressat la també consellera de Presidència en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts al matí, i després que Borrell afirmés que la imatge exterior de l'Estat està "seriosament danyada" per la "propaganda" independentista. A més, Artadi ha subratllat que el Govern continuarà "endavant" amb el calendari "ferm" per obrir les delegacions de la Generalitat a l'estranger, tot i el recurs del govern espanyol, anunciat pel propi Borrell.

Artadi sosté que l'Estat ha sortit "perjudicat" després de les accions del darrer any, sobretot amb les imatges de l'1-O que l'exministre Alfonso Dastis "va voler silenciar". La portaveu del Govern ha constatat que el resultat d'aquesta acció és la situació de "presos polítics" i la mobilització amb anhels per tenir una "solució política". "És molt evident el que està passant sobre regressió de llibertats al nostre país i a l'Estat", ha asseverat Artadi.

Així mateix, la consellera de Presidència ha refermat que el Govern obrirà demà la delegació a Berlín i d'aquí pocs dies ho farà a Londres, Itàlia i Suïssa: "El calendari segueix en ferm" i "seguim endavant", ha apuntat. La portaveu també dit que li sembla "contradictori" que, primer, Borrell argumenti que el retard per obrir les delegacions a l'estranger sigui per temes "tècnics" i que, d'altra banda, critiqui després la forma de fer política de l'executiu de Quim Torra.