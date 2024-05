'Pájaros', 'El fred que crema', 'Cuentas Divinas' i 'La Banyera' s'imposen al primer festival de cinema de Blanes

Blanes ha apagat els focus de la primera edició del Costa Brava International Film Festival que, durant una setmana, ha convertit la població en referent cinematogràfic. El colofó l'ha posat la gala d'entrega de premis precedida, com no podia ser d'altra manera en uns guardons del setè art, de la desfilada per la catifa vermella d'actors, actrius, directors i professionals del sector. El jurat ha atorgat 26 premis. Redoblament de tambors... 'Pájaros' i 'El fred que crema' s'han endut els guardons a millors llargmetratges (estatal i català) i 'Cuentas Divinas' i 'La banyera' en la categoria de curtmetratges. El jurat ha distingit per les seves representacions els actors Macarena Gómez, Eduard Lloveras, Abel Folk i Celia Freijeiro.

El glamur ha tornat a omplir el Teatre de Blanes aquest dissabte al vespre. Aquest cop, però, per posar punt final a la primera edició del Costa Brava International Film Fest. La gala ha començat, com és característic en les cerimònies del món del cinema, amb la desfilada dels protagonistes per la catifa vermella. Cares conegudes del món del cinema i de la televisió que han atret desenes de curiosos que s'han aplegat a les portes del teatre per intentar captar el moment fent fotos amb els mòbils.

Primer per la catifa vermella i, després, fent les fotos de rigor davant del photocall, han desfilat Macarena Gómez, Adrià Collado, Achero Mañas, Nacho Guerreros, Núria Gago, Cristina Brondo, Charo Reina, Ingrid Rubio o Assumpta Serna.

La gala, conduïda pel showman Pep Plaza, no només ha tancat una setmana de festival de cinema, sinó que també ha servit per entregar els guardons de les 26 categories de premis. Segons el jurat, quin llargmetratge en català, estatal o internacional es mereix la distinció? O quin curt? O quin actor o actriu ha fet una intervenció destacada, excel·lent o que sobresurt entre les altres?

Al llarg de més de dues hores de cerimònia, les incògnites s'han anat desvetllant i Pep Plaza ha comptat amb ajudants de luxe per entregar els guardons, com Assumpta Serna, Achero Mañas Ruth Gabriel, Ingrid Rubio i l'alcalde de Blanes.

Ingrid Rubio, Cristina Brondo i Macarena Gómez al premis de la primera edició del festival de cinema de Blanes / Marina López / ACN / ACN

'Pájaros' de Pau Durà s'ha imposat com a millor llargmetratge nacional, 'El fred que crema' de Santi Trullenque com a millor pel·lícula en català i 'Sound of Berberia' de Tarik El Idrissi, llargmetratge internacional. En les tres categories de curtmetratges s'han endut el guardó 'Cuentas Divinas' d'Eulàlia Ramon (nacional), 'La banyera' de Sergi Martí (català) i 'Sara' d'Ariana Andrade (internacional).

Millors interpretacions

Un altre dels moments més esperats de la nit és quan es desvetllen els actors i actrius premiats per les seves interpretacions. Macarena Gómez ha guanyat per la seva interpretació al llargmetratge 'Desmadre incluído' i Eduard Lloveras pel paper a 'Miró'. En la secció de curts, la distinció a millor actor ha estat per a Abel Folk a 'La banyera' i Celia Freijero com a millor actriu al curtmetratge 'Cuentas Divinas'.

Com a actors de repartiment en llargmetratges i curts el jurat ha distingit Adrià Collado ('El fred que crema'), Edith Martínez ('El salto'), Íñigo Aramburu ('Normas de higiene') i Soledad Mayol ('La piscina vacía'). El millor llargmetratge documental ha estat per 'De Lorca a Lorca' i el curt per a 'Diari d'un operador cinematogràfic'). En la categoria d'animació, 'La otra forma' (llarg) i 'Memòria zero' (curt). 'Un polo de limón' i 'Lucía' han guanyat les distincions com a millors curts de temàtica LTGBi i social.

Han completat el palmarès els premis a millor direcció per a Eulàlia Ramon ('Cuentas Divinas'), millor guió per a David Marius Lorenz ('Istina'), millor fotografia per a Rodrigo Pedras ('Filhas da patria), millor banda sonora per a David Miralles ('Dos balas para el diablo') i millor producció per a Jandro ('Cava').

La directora de Cuentas Divinas, Eulàlia Ramon, recollint el premi al Blanes Costa Brava International Film Fest / Marina López / ACN / ACN

Ha estat una nit d'emocions on molts dels guardonats han agraït a l'Ajuntament de Blanes que hagi apostat per crear aquest festival i, també, els premis perquè són importants per donar a conèixer algunes produccions que, sense aquest aparador, difícilment podrien arribar al gran públic. És el cas, per exemple, dels curtmetratges. Al certament hi han participat 140 curtmetratges i 40 llargs, escollits entre les 4.500 pel·lícules de fins a 122 països que s'hi havien inscrit.

Quasi a la cloenda de la gala, l'alcalde de la població ha remarcat l'èxit de la primera de més edicions d'aquest Blanes Costa Brava International Film Festival i ha exposat que l'objectiu és apostar per la cultura com a forma de donar a conèixer la població.

Concurs d'aparadors

Durant la Gala de Cloenda també han entregat els premis del concurs d'aparadors. Un total de 41 comerços han participat al concurs i, finalment, s'han destacat els tres millors aparadors ambientats en pel·lícules de tots els temps, valorant l'originalitat, els materials utilitzats en el disseny, així com la composició de conjunt.

El primer premi, de 350 euros, ha estat per a l'aparador de la botiga de roba Can Saura, on s'hi reproduïa l'èxit dels anys 80 'E.T.', envoltat de dues estatuetes dels Òscar de Hollywood a mida humana, així com una acurada reproducció d'una màquina de filmació cinematogràfica. El segon premi, de 200 euros, ha estat per a Perfumeria Xaloc, que ha triat un clàssic dels anys 50 'Singin' in the rain', i el tercer guardó, de 100 euros, l'ha guanyat la botiga de regals i articles de festa D'Cor, amb el film d'animació 'Up'.

Altres tocs blanencs han impregnat la gala amb la intervenció de la Coral Solstici i l'actuació del grup de teatre El Mirall. També ha actuat Mireia Pagès, guanyadora del Premi Recull a la Millor Cançó en Català 2024.