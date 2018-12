L'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras va ser preguntat per la seva opinió sobre l'estratègia de l'expresident Carles Puigdemont des de Bèlgica en una entrevista al New York Times. Junqueras va respondre que no està «interessat a avaluar les accions d'altres líders». «El meu propi objectiu sempre ha estat ser a prop de la meva gent per mostrar-los que estic disposat a fer tots els esforços i sacrificis possibles».