Un home de 40 anys va morir la matinada de dissabte atropellat per un camió a la ronda Litoral en sentit Llobregat, al punt quilomètric 14. El conductor del camió va donat negatiu en les proves d'alcoholèmia i de drogues. Aquesta és la vintena víctima mortal per accident de trànsit a la ciutat de Barcelona aquest any, i el setè vianant mort per atropellament.