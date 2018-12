Casado qualifica els fets de Girona d'actes de "kale borroka independentista"

El president del PP, Pablo Casado, ha exigit aquest dijous al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que "freni" la "kale borroka independentista" que, segons ha dit, s'està produint a Catalunya amb incidents com els de Girona i Terrassa amb l'aplicació d'un nou article 155 de la Constitució. Al seu entendre, Catalunya està "completament fora de si" i el Govern de Quim Torra "no controla la situació".

Durant un acte a Terol per presentar als candidats del PP per a les eleccions de 2019, Casado ha criticat que a Catalunya "ni tan sols respecten els Mossos" i la situació "no dóna més de si". Per això, ha demandat a Sánchez "aplicar d'una vegada" el 155 a Catalunya prenent "el control" de la policia autonòmica, els mitjans de comunicació públics i l'educació.

"El debat no és si els Mossos actuen amb proporcionalitat o el conseller els dóna suport o Torra dóna suport al conseller. Que no ens enredin. El debat és si s'està garantint en una comunitat autònoma espanyola que es compleixi la llei i la convivència als carrers ", ha ressaltat.

En aquest sentit, el líder del PP ha insistit que el Govern de Sánchez ha de "frenar la 'kale borroka' independentista" perquè "ja no és una anècdota ni una cosa circumstancial". De fet, ha indicat que als incidents d'aquest dijous en el Dia de la Constitució se suma l'intent de "prendre el Parlament" o els "escraches" a càrrecs del PP o les seves seus en les últimes setmanes.

Després de recalcar que el Govern de Torra "no controla" la situació, ha subratllat que cal que la llei i la convivència tornin a "imperar" a Catalunya. Segons ha afegit, si Sánchez no vol convocar eleccions generals ha de "incoar el compliment de la Constitució per part de Torra i començar amb l'aplicació del 155".

Complicitat amb els "intolerants"

Al seu entendre, el Govern del PSOE ha de "assumir la seva responsabilitat" perquè si continuen aquesta "kale borrola" serà "còmplice" d'aquests "intolerants". "Jo defenso a la Policia nacional, autonòmica, local, defenso l'ordre, la legalitat i la convivència", ha proclamat.

Casado ha recordat que el seu partit ha plantejat diverses iniciatives i ha lamentat que hagin comptat amb el rebuig dels socialistes, entre les quals ha citat la Llei de Símbols, la no despenalització els ultratges a la Corona o la modificació de la Llei d'Indults.

A més, el líder del PP ha assenyalat que està legislatura ha "acabat de ser ferida de mort" amb les eleccions andaluses perquè el PSOE "està noquejat" després del seu revés electoral (ha passat de 47 a 33 escons).

Per això, ha tornat a reclamar a Sánchez que convoqui ja eleccions generals subratllant que el PP està en "perfecta disposició" d'afrontar una campanya electoral en l'àmbit nacional "sensata i moderada però ferma" defensant "principis al servei d'Espanya". "Crec que els espanyols ens ho agrairan i confiaran en nosaltres en les urnes", ha conclòs.