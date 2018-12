El Consell de Ministres del 21-D es farà al centre de Barcelona

El Govern espanyol aprovarà l'apujada del salari mínim interprofessional (SMI) a 900 euros al Consell de Ministres del 21-D a Barcelona. La reunió serà a la Llotja de Mar, al centre de la capital catalana, segons va apuntar la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Elsa Artadi, en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Durant el ple monogràfic de Catalunya, el president espanyol, Pedro Sánchez, va defensar que l'augment del sou mínim suposa una apujada del 22% i la més gran des del 1977. «Un país ric no pot tenir treballadors pobres», va remarcar. El Govern espanyol ja havia anunciat que la mesura s'aprovaria per decret abans de finals d'any per tal que entri en vigor l'1 de gener.

D'aquesta manera, garanteix que la mesura (pactada amb Podem) tira endavant tot i que els pressupostos generals per al 2019 no s'aprovin. Aquesta mesura no té efectes retroactius i, per tant, calia aprovar-la abans que acabi l'any per tal que pugui estar en vigor tot el 2019.





Al marge



Per la seva banda, Artadi va dir que el Govern català no va participar en la decisió i la va conèixer a través dels mitjans de comunicació ahir, després que La Moncloa hagués emès un comunicat.

La consellera va considerar que celebrar la reunió al centre de Barcelona no és la millor ubicació: «Hi ha llocs que afavoreixen millor la mobilitat que uns altres», va apuntar. Va dir que en una reunió tècnica celebrada ahir, «es van posar sobre les taula diferents opcions» i els Mossos d'Esquadra van valorar les afectacions que podria tenir cada ubicació. «Si la preocupació del Govern de l'Estat és la mobilitat, la reunió enmig del centre de Barcelona segurament no és la millor elecció», va subratllar. Així i tot, Artadi va admetre que «és evident que el Consell de Ministres pot decidir en quin lloc de la ciutat de Barcelona» trobar-se, davant el que el Govern català garantirà el seu dret de reunió i també el dret de protesta, va afegir. La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, considera que és una «provocació» que el Consell de Ministres es reuneixi el 21 de desembre a Barcelona i s'ha preguntat quin és l'objectiu final que aquesta reunió se celebri aquí aquell dia. També la secretària general d'ERC, Marta Rovira, considera que aquesta trobada és una provocació per part del Govern central.

Iceta insta a donar la benvinguda



El líder del PSC-Units, Miquel Iceta, va convidar aihr al president de la Generalitat, Quim Torra, a donar la «benvinguda» al Govern central al Palau de la Generalitat el pròxim 21 de desembre, quan el Consell de Ministres es reunirà a Barcelona, per ajudar a «normalitzar la situació». El primer secretari socialista va al·ludir a la reunió del pròxim 21-D del Govern espanyol a la capital catalana i es va permetre fer-li una «suggeriment» que seria «una bona cosa».

Un grup de taxistes vol fer vaga



L'Agrupació de Taxi Companys va sol·licitar un permís per celebrar una concentració el pròxim 21 de desembre a Barcelona, coincidint amb la celebració del Consell de Ministres, contra la moratòria per als conductors amb llicència VTC perquè s'adaptin a les normatives de les comunitats fins arribar a la ràtio 1/30, tal com estableix el reial decret. La vaga s'afegeix a les aturades convocades ahir per treballadors de la Renfe i d'Adif.