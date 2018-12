Cs es querella contra la Mesa del Parlament per no acatar decisions judicials

Cs va presentar ahir davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya una querella per desobediència contra el president del Parlament, Roger Torrent, en considerar que no ha acatat la suspensió dels diputats processats decretada pel Tribunal Suprem i ratificada ahir pel Constitucional.

La querella de Ciutadans, que van presentar la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, i el portaveu parlamentari, Carlos Carrizosa, va dirigida també contra la resta dels membres independentistes de la Mesa de la cambra catalana, pertanyents als grups de Junts per Catalunya i ERC. Cs entén que Torrent i la resta dels membres independentistes de la Mesa no han acatat la suspensió decretada pel jutge del Suprem Pablo Llarena dels diputats sobiranistes processats per l'1-O. El president del Parlament va respondre que no retrocedirà «ni un mil·límetre» a pesar de la querella.