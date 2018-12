Els Bombers tornen a protestar al Parlament per exigir millores

Centenars de bombers de la Generalitat van recórrer ahir al matí el centre de Barcelona fins a concentrar-se a les portes del Parlament, on van evitar el cordó policial muntat pels Mossos d'Esquadra per protegir l'edifici, en una protesta per exigir millores laborals.

La manifestació, que va sortir de la plaça Urquinaona de Barcelona, va concloure a les portes del Parlament, on la policia catalana va instal·lar una barrera de tanques per evitar que els bombers que participen en la protesta s'acostin a la seu de la cambra catalana.

Agents antiavalots de la policia catalana es van desplegar davant dels bombers concentrats davant del Parlament, que van llançar petards, pots de fum i van exhibir pancartes i taüts per expressar la seva precària situació laboral.

En declaracions als periodistes, el portaveu de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya (Iac-Catac), Juan Carlos Cerdán, va considerar que l'anunci del Departament d'Interior que crearà 1.000 noves places per al cos fins a 2022 «no és de fiar».

Cerdán va explicar que els bombers no confien en què es compleixin les mesures d'Interior perquè encara no s'han materialitzat acords previs, com el del 2016 que preveia invertir 217 milions d'euros al cos d'emergències.

El delegat sindical va denunciar que en 40 parcs de Catalunya hi ha únicament tres bombers operatius, fet que al seu parer posa en perill la vida dels ciutadans i dels propis treballadors. Per aquesta precària situació, el delegat sindical d'UGT Antonio Del Río va declarar que quatre parcs de bombers catalans van ser tancats per falta de personal i el 50% d'aquests operen «sota mínims».



Noves incorporacions

El Govern català va autoritzar ahir la creació immediata de 750 noves places als Mossos i 250 en els Bombers, acumulant tota la taxa de reposició a la Generalitat, mentre agents dels dos cossos mantenen les seves protestes per demanar més efectius i mitjans. El Govern ha anunciat avui aquest acord, que s'aplicarà de manera immediata, després que el conseller Miquel Buch hagués de sortir ahir a la nit del seu despatx escortat pels antiavalots davant la protesta d'uns 200 mossos.