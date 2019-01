Multen amb 9.866 € un home per fingir l'ofegament de la seva dona

El Departament d'Interior ha multat l'home que es va inventar l'ofegament de la seva dona al riu a Torres de Segre i va mobilitzar els serveis d'emergència per al rescat. El 24 d'abril del 2018 l'home va trucar al 112 per informar que havia vist caure una dona al riu. Un cop els serveis d'emergència van arribar al lloc, l'home va concretar que era la seva parella i que dues persones més s'hi havien llençat per provar de rescatar-la. Els Bombers hi van destinar tres dotacions, 12 efectius i fins i tot un helicòpter. Els Mossos d'Esquadra van comprovar que la dona era al seu lloc de treball i per aquest motiu, l'home haurà de fer front als 9.866 euros que va costar el rescat. És el segon cobrament de rescats que es notifica a la demarcació de Lleida. El primer va ser en el rescat d'un vehicle que travessava el riu Segre a la partida de Rufea, a Lleida, el 13 de maig del 2013.