El 80% dels homes adults de l'estat espanyol patirà obesitat o sobrepès el 2030

El 80% dels homes i el 55% de les dones en edat adulta a l'estat espanyol patiran excés de pes el 2030 si es manté la tendència actual. Així ho conclou un estudi publicat per la 'Revista Española de Cardiología' i que ha estat liderat per investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) i metges de l'Hospital del Mar. El treball xifra en prop de 2.000 milions d'euros el sobrecost d'atendre les persones amb sobrepès, obesitat i obesitat mòrbida per al sistema de salut de l'Estat i podria arribar a superar els 3.000 MEUR d'aquí a 12 anys. Per això, els investigadors destaquen la necessitat d'intervenir a diferents nivells per "revertir futures recurrències de la creixent epidèmia de sobrepès i obesitat", com nous impostos per a alguns aliments i polítiques que promoguin hàbits saludables.

L'estudi és la revisió més actualitzada disponible, a partir de mig centenar d'articles publicats anteriorment i que analitzen dades de més de 300.000 persones. Els investigadors han seguit l'evolució de la prevalença del sobrepès i l'obesitat a l'estat espanyol entre el 1987 i el 2014. A partir d'aquests resultats, s'han realitzat estimacions per als anys 2006, 2016 i 2030.

Segons el treball, el 2016 hi havia a l'estat espanyol uns 24 milions de casos d'excés de pes, el 70% dels homes i la meitat de les dones en edat adulta. Es tracta de 3 milions de persones més que una dècada abans. Si es manté aquesta tendència, els investigadors preveuen que la xifra superi els 27 milions de persones el 2030 i que l'excés de pes afecti el 80% dels homes adults i el 55% de les dones d'aquesta franja d'edat.

El primer signant de l'estudi, Álvaro Hernáez, assenyala que les dades "estan en la línia del que està passant a Europa, una línia de moderat creixement de la prevalença de l'excés de pes a la població adulta". Hernáez era membre del Grup de recerca en Epidemiologia i Genètica Cardiovascular de l'IMIM en el moment de realitzar l'estudi i actualment forma part de la Unitat de recerca en Risc Cardiovascular, Nutrició i Envelliment de l'Institut d'investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). També és membre del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN).

El treball calcula que entre el 1987 i el 2014 es va produir un increment anual del sobrepès del 0,28% en homes i del 0,10% en dones i de l'obesitat, del 0,50% i el 0,25% respectivament. L'excés de pes es mesura a partir de l'índex de massa corporal (IMC), el pes en quilos dividit pel quadrat de la talla en metres. Entre un índex 25 i 30 es considera sobrepès i, a partir de 30, obesitat.

Els investigadors apunten a diversos motius per al creixement sostingut del sobrepès a l'estat espanyol, com són patrons d'alimentació menys saludables, amb més consum de productes industrials i reducció de la fruita, verdura i llegums; una vida més sedentària i un increment de l'ocupació i del poder adquisitiu en el període estudiat, que pot comportar l'adquisició de patrons dietètics menys tradicionals.



Sobrecostos de l'excés de pes



L'anàlisi de les dades també ha permès fer una estimació del cost extra que suposa per al sistema de salut l'atenció a les persones amb excés de pes. "Són persones que tenen més possibilitats d'incrementar la despesa sanitària a causa de les comorbiditats que pateixen, com ara malalties cardiovasculars, diabetis o càncer, associades al sobrepès i l'obesitat", afirma Hernáez.

Segons les estimacions, el 2016 el sobrecost directe respecte el 2006 es va incrementar en 524 MEUR i va arribar als 1.950 milions. Aquesta xifra és el 2% del pressupost en sanitat de l'Estat per al 2015 (95.722 MEUR) i el 7% dels pressupostos de la Generalitat per al 2017 (més de 28.000 MEUR). Si es manté l'increment de casos, la despesa continuarà creixent en 440 MEUR cada any i superarà els 3.000 milions el 2030. Per arribar a aquestes conclusions s'ha utilitzat una estimació prèviament publicada dels sobrecostos que va dels 40 als 170 euros per any en funció del pes i el sexe del pacient.

Un estudi anterior del mateix grup de l'IMIM (estudi FRESCO) va destacar que l'obesitat i el sobrepès multipliquen la possibilitat de patir càncer o una malaltia cardiovascular. En el cas de les dones obeses, les possibilitats de desenvolupar un càncer es multipliquen per 12 i les de patir una malaltia cardiovascular, per 5. En els homes, l'obesitat incrementa per dos el risc de patir un càncer. El treball també va mostrar que només el 26% dels participants tenien un pes considerat normal, una dada que concorda amb el nou estudi.



Actuar per evitar "enormes costos socials, sanitaris i econòmics"



Per trencar aquesta tendència, els investigadors aposten per intervencions a diferents nivells, com nous impostos per als aliments menys saludables i protegir els que formen part de les dietes saludables. També, per polítiques educatives per promoure hàbits saludables, com l'exercici regular des de l'escola. L'estudi també apunta que caldria avançar en noves estratègies farmacològiques quan sigui necessari.

Els investigadors apunten que plans de prevenció de l'obesitat poden tenir un fort impacte i ser molt rendibles. El doctor Jaume Marrugat, investigador principal de l'estudi i director del Programa d'Epidemiologia i Salut Pública de l'IMIM, així com membre del CIBER de Malalties Cardiovasculars (CIBERCV), subratlla que el treball "il·lustra, amb molt poc marge d'error, la importància d'iniciar com més aviat millor el màxim d'esforços en revertir i prevenir futures recurrències de la creixent epidèmia de sobrepès i obesitat a la nostra societat". "És l'única manera de reduir els enormes costos socials, sanitaris i econòmics que emergiran els pròxims anys", afegeix.

Un altre dels signants de l'estudi, el doctor Albert Goday, endocrinòleg de l'Hospital del Mar i membre del CIBEROBN, assenyala que el que han fet en l'estudi és "quantificar amb una certa exactitud el que representa ara l'obesitat a Espanya en nombre de persones que la pateixen i despesa, tendències i possibles escenaris de futur". Per a Goday, aquesta imatge "demostra que intervencions, aparentment petites, que atenuïn les tendències d'increment de prevalença poden tenir un enorme benefici en reduir la càrrega de la malaltia", malgrat que "actualment estem lluny de la solució absoluta al problema".

"Petites intervencions en l'àmbit comunitari, com alimentàries, d'activitat física, conductuals, urbanístiques, especifiques en població infantil i juvenil, poden ser molt profitoses", ressalta aquest endocrinòleg de l'Hospital del Mar, i afegeix: "A escala individual, tractaments que permetin aconseguir moderades disminucions de pes poden modificar favorablement les projeccions de la malaltia i la càrrega econòmica en els pròxims anys".