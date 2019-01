Un cotxe encastat contra TV3

la policia local de sant joan despí va detenir ahir un home de poc més de quaranta anys per haver encastat el seu cotxe, intencionadament, contra l'entrada principal de TV3. Els fets van passar poc abans de les 3 de la tarda. El dimarts, el personal de seguretat ja havia hagut d'impedir que el mateix home entrés a les instal·lacions de la televisió pública amb un cartell a les mans on retreia que hi ha «il·luminats» que «no surten a TV3». La Policia Local li va practicar la prova d'alcoholèmia, que va donar un resultat positiu.