Entra en vigor la reducció de velocitat a les carreteres convencionals

La reducció de velocitat a 90 km/h a les carreteres convencionals entra en vigor aquest dimarts. La modificació del Reglament General de Circulació que contempla aquesta mesura va ser aprovada en el Consell de Ministres del 28 de desembre i publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) l'endemà, encara que entra en vigor després d'un mes de la seva publicació, per donar temps als titulars de les vies afectades a fer canvis en la senyalització.

Aquesta modificació preveu canvis en l'article 48 del Reglament General de Circulació referit als límits de velocitat a les carreteres convencionals per tal de reduir la sinistralitat vial i complir l'objectiu establert en l'estratègia de Seguretat Vial 2011-2020 de baixar de 37 la taxa de morts en accidents de trànsit per milió d'habitants. El 2017 la taxa va ser de 39.

Aquest canvi suposa la desaparició dels diferents límits de velocitat genèrics establerts, 90 i 100 km/h per a turismes i motocicletes, en funció de si la via disposa o no de metre i mig de voral, i es redueix a una limitació general de 90 km/h.

Els canvis afectaran uns 10.000 quilòmetres de vies. Els límits de velocitat que ara es modifiquen es van fixar a principis dels anys 80, quan la xarxa viària espanyola no tenia gairebé quilòmetres de vies d'alta capacitat, una situació completament diferent a l'actual.

A més, aquesta iniciativa suposa reduir la diferència de velocitat entre els vehicles de transport de viatgers i mercaderies respecte als turismes.

Els països de la Unió Europea amb taxes més baixes de morts per milió d'habitants en accidents de trànsit tenen, segons dades del Ministeri d'Interior, un diferencial de límit de velocitat entre els vehicles lleugers i pesats, a les carreteres convencionals, que oscil·la entre 0 i 10 km/h.

Segons diferents estudis, els vehicles que circulen a velocitats diferents de la mitjana de la via, com poden ser els camions en relació amb els turismes i les motocicletes, són més susceptibles de provocar un accident, amb una probabilitat sis vegades més elevada que si aquests vehicles circulessin a la mitjana de la resta. A més, les velocitats de circulació més homogènies afavoreixen la fluïdesa del trànsit.



Camions i autobusos

Amb aquest canvi normatiu s'uniformitza la velocitat dels camions a les carreteres a 80 km/h, un límit que és comú en la gran majoria dels països de la Unió Europea.

En el cas dels autobusos, la limitació genèrica de velocitat és de 90 km/h a causa de la baixa sinistralitat continuada d'aquest tipus de vehicle, que en el cas d'Espanya té una ràtio de morts/tipus de vehicle (autobús) un 40% més baix pel que fa a la ràtio total de la UE.

Malgrat aquesta velocitat, l'article 48 estableix una excepció a aquells autobusos que no tenen cinturó de seguretat, atès que no podran circular a més de 80 km/h.

La baixada de velocitat és una de les mesures estrella del director general de trànsit, Pere Navarro, i del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. Durant els sis mesos de l'Executiu socialista, els dos s'han mostrat diverses vegades a favor de rebaixar la velocitat en aquest tipus de carreteres, en què tenen lloc prop del 75% dels accidents amb víctimes. A més, la velocitat inadequada és la causa principal en el 20% dels casos.

Per informar sobre la nova norma, la DGT va iniciar el passat 4 de gener una campanya informativa de quatre vídeos amb l'eslògan 'Menys velocitat, més vides a la carretera. Millor més a poc a poc', que està sent divulgada a través de les xarxes socials.