La reforma del reglament del Parlament comença amb consens sobre la paritat

Els treballs de la ponència conjunta per reformar el reglament del Parlament van començar ahir amb el consens de tots els grups d'adoptar mesures per garantir la paritat en els òrgans, així com amb la proposta de Junts per Catalunya per a una eventual investidura a distància de Carles Puigdemont.

Els grups van debatre ahir, en primer lloc, com garantir la paritat en els òrgans de la cambra, començant per la Mesa que dirigeix els plens, en el marc de la ponència del reglament del Parlament. Aquesta és la qüestió que va generar més debat: el PSC vol que s'estengui a tots els òrgans de representació de la cambra, mentre que CatECP advoca per concretar que la meitat de la representació de la Mesa -al marge de la presidència- sigui per a dones i que el reglament reculli com actuar si s'incompleix. Des de JxCat aposten per canviar el sistema però volen ponderar les conseqüències que pugui tenir aquesta obligació, mentre ERC i Ciutadans comparteixen la necessitat de regularitzar la presència de dones. La CUP no va assistir a la ponència i va dir que havia traslladat les seves propostes a la resta de grups.



Grup mixt i subgrups

Una altra de les qüestions que van plantejar grups com el PSC i JxCat és dur a terme una revisió del tracte que reben actualment el grup mixt i els subgrups, el que suposaria baixar de cinc a tres el nombre de diputats mínim per tenir un grup parlamentari i eliminar la figura del subgrup. També coincideixen en la necessitat de limitar el nombre de comissions de recerca i d'estudi en funcionament.

Ciutadans, per la seva banda, vol millorar la regularitat dels plens i comissions «no deixant tancat el Parlament, com a l'estiu». Els socialistes, finalment, aposten per revisar l'article 83.3, que regula la incorporació de nous punts a l'ordre del dia del ple, per «incloure l'informe dels serveis jurídics que es va ignorar en el seu moment i deixar clar per a què serveix».



La investidura

JxCat va impulsar aquesta ponència amb la idea que la reforma serveixi, entre altres qüestions, perquè el Parlament pugui fer investidures telemàtiques, és a dir, per poder investir a Carles Puigdemont sense necessitat que torni de Bèlgica.

JxCat, doncs, ha traslladat la necessitat que tots els electes -inclosos els presos i els que estan a l'estranger- puguin participar de forma no presencial en les sessions, debats i treballs parlamentaris, «i això inclou la investidura». Així, volen que en el reglament de la Cambra es reflecteixi la reforma de la llei catalana de Presidència que el Parlament va aprovar al maig de 2018 i en la qual es recollia la possibilitat de fer investidures telemàtiques. Des de Ciutadans, en canvi, advoquen per una major concreció del reglament sobre aquest aspecte i que reculli «que s'ha de ser presencialment» al ple per a ser investit.

Malgrat tot, la qüestió de la investidura, recollida en l'article 149 del reglament del Parlament, no s'abordarà en profunditat fins més endavant, atès que treballaran la reforma seguint l'ordre actual de l'articulat.