45 anys de presó pel caçador acusat de matar dos agents rurals a Aspa

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 45 anys de presó Ismael Rodríguez, el caçador acusat de matar dos agents rurals a Aspa (Segrià), el 21 de gener de 2017. La sentència estableix, però, que el compliment de la condemna no podrà excedir els 40 anys de presó.

El jurat popular ja el va declarar culpable d'assassinat amb traïdoria i atenuant de confessió i va descartar cap alteració psíquica que l'impedís saber què estava fent quan va disparar. En base a aquestes consideracions, la Sala ha decidit imposar a Rodríguez 22 anys de presó per cadascun dels dos assassinats, un any de presó per un delicte de tinença il·lícita d'armes, ja que va disparar amb una escopeta per a la qual no tenia llicència i 1.080 euros de multa per un delicte contra la fauna.

L'Audiència de Lleida també ordena Rodríguez a pagar una indemnització d'1.077.473,28 euros als familiars de les víctimes. Per altra banda, la Sala condemna a un any de presó a l'altre acusat M. A. F. S. com a cooperador necessari en el delicte de tinença il·lícita d'armes ja que l'escopeta del doble crim estava al seu nom.