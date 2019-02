Judici 1-O: Vaga d'estudiants coincidint amb el primer dia de judici

El Sindicat d'Estudiants ha convocat per a aquest dimarts en solitari una vaga estudiantil, en coincidir amb l'inici del judici oral als líders sobiranistes al Tribunal Suprem.

Després d'ajornar-se la vaga impulsada per la Intersindical-CSC per al dijous passat (es farà el 21 de febrer), el Sindicat d'Estudiants va decidir convocar-la per a aquest dimarts amb la mobilització com "única manera de parar la repressió del judici farsa contra l'1-O".



El sindicat estudiantil ha retret que el judici vol "alliçonar" el poble català per l'1-O, i ha criticat que el Govern de Pedro Sánchez no hagi derogat la Lomce, la reforma laboral o la llei mordassa.

Així mateix, ha criticat la Generalitat de Quim Torra, el PDeCAT i ERC que, malgrat les declaracions a favor dels presos i la república, "els seus actes contrasten enormement amb les seves paraules i les aspiracions dels qui van sortir al carrer".

"Aquest 12F ha de ser el tret de sortida per a l'engegada d'un pla de mobilitzacions en ascens que deixi clar que no pararem fins a aconseguir la llibertat dels presos polítics, la tornada dels exiliats i la construcció d'una república catalana per al poble", ha sostingut.

Manifestacions a Girona, Barcelona i Tarragona



La convocatòria de vaga comptarà amb manifestacions al migdia a la plaça Universitat de Barcelona, així com a la plaça Imperial Tàrraco de Tarragona i l'1 d'Octubre de Girona.





La Generalitat ajorna proves a l'ESO



La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha decidit, davant de la convocatòria d'aturada, ajornar a aquest dijous les proves de els competències de quart d'ESO previstes per aquest dimarts per "no interferir en el dret de vaga".

D'aquesta manera, aquest dimecres 13 es faran les proves de llengua estrangera i àmbit científic-tecnològic --a més d'aranès a l'Aran--, i aquest dijous les de llengua catalana, matemàtiques i llengua castellana.