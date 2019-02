Vaga general del 21 de febrer: Tota la informació

El 21 de febrer s'ha convocat una vaga general a Catalunya. El sindicat convocant és la Intersindical-CSC, que ha ajornat l'aturada prevista inicialment per els dies 5, 6 i 7 de febrer, cinc dies abans de d'inici previst del judici dels dirigents independentistes al Tribunal Suprem, per reclamar la derogació de la reforma laboral, un salari mínim català de 1.200 euros, i per denunciar un context de "vulneració de drets democràtics".

Finalment, només va mantenir la convocatòria el tercer dia. Un cop ajornat el començament del procés judicial fins el 12 de febrer ara ha decidit convocar-la el dijous 21, quan el judici de l'1-O ja haurà començat.

Adhesions a la vaga

Des de la CUP, i l'ANC ja han anunciat que secundaran la convocatòria de vaga. En un primer moment, quan es va fer la convocatòria per al 7 de febrer, també es van mostrar partidaris de fer vaga, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. També des del sindicat del sector educatiu USTEC-STEs s'ha assegurat que hi ha motius per anar a la vaga.

Crítiques de la patronal

La patronal catalana Foment del Treball ha criticat que la vaga general convocada per la Intersindical-CSC té "motivacions polítiques" i és "aliena als interessos professionals dels treballadors".