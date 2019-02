La Generalitat es personarà en la causa contra l'exdirector de la DGAIA Ricard Calvo

La Generalitat es personarà en la causa que investiga les presumptes irregularitats comeses per l'exdirector de l'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) Ricard Calvo, qui suposadament va realitzar, en l'acompliment del seu càrrec, adjudicacions a empreses amb les quals havia estat vinculat. Així ho va afirmar ahir el secretari general de Treball, Afers Socials i Família, Josep Ginesta, qui ha revelat que el Govern va realitzar els tràmits pertinents per a personar-se en les causes que hi ha obertes contra Calvo «perquè hi ha interessos que hem de preservar que estan vinculats a elles».

«El deure d'abstenció és inherent a les obligacions que té un alt càrrec i la llei diu que en cas de dubte cal abstenir-se», va subratllar Ginesta. Això no obstant, va afegir: «No volem prejutjar ni fer judicis de valor i volem esperar a veure què diuen els tribunals». Ginesta va informar que hi ha actuacions obertes al jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell i en el jutjat número 24 de Barcelona, que s'afegeixen a altres investigacions obertes per l'Oficina Antifrau i el Servei de Supervisió i Protectorat, que depèn del departament de Justícia.

Per la seva banda, Ricard Calvo va assegurar ahir que, quan estava en el càrrec, «només firmava el que era indelegable» en els contractes d'adjudicacions públiques. «No sabia que tenia l'opció de delegar la firma i ningú em va avisar», va afegir en la seva compareixença al Parlament per explicar la seva participació en l'adjudicació de concursos públics a empreses del tercer sector presumptament vinculades a la fundació Plataforma Educativa, entitat de la qual va ser gerent.



«Control administratiu»

Calvo va destacar que «sense la meva firma les adjudicacions haguessin tirat endavant igualment» perquè «la meva firma servia per a un control administratiu sense vincle jurídic», i va defensar que mai va participar en "cap taula d'adjudicació ni en cap canvi de criteris d'avaluació de les entitats que es presentaven a concur».

També va negar que «tingués cap poder de gerent, ni poders ni firma» a l'entitat Fundació Acció Social Infància (FASI), de la que va demanar l'excedència per ser director general de la DGAIA i que va rebre contractes per un valor de 20 milions.