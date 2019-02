Manifestació del 16 de febrer pel judici contra el procés

Barcelona acollirà el 16 de febrer una gran manifestació convocada per entitats sobiranistes sota el lema "L'autodeterminació no és delicte" coincidint amb l'inici del judici contra els líders independentistes al Tribunal Suprem. És una de les mobilitzacions més grans del nou cicle de protestes impulsat per l'independentisme davant el jucidi del procés. Aquesta mateixa setmana, representants de diverses entitats i partits han fet una crida a "ajuntar totes les forces disponibles" de "diverses sensibilitats polítiques i ideològiques" per "sortir al carrer de forma unida i sostinguda".

Hora i recorregut de la manifestació de dissabte

La manifestació començarà el dissabte 16 de febrer a les cinc de la tarda a la plaça d'Espanya i preveu omplir la Gran Via fins a la plaça de la Universitat. En aquell punt, hi haurà un escenari on es faran els parlaments.

Qui són els convocants

La manifestació d'aquest dissabte està convocada per l'ANC amb el suport d'Òmnium Cultural, JxCat, ERC, la CUP, Catalunya en Comú i la Crida Nacional. Nombroses entitas també s'hi han sumat, entre d'altres la Plataforma per la Llengua, Unió de Pagesos, la Intersindical, USTEC, Acció Escolta, l'Associació Catalana pels Drets Civils, l'Associació de Municipis per la Independència, CIEMEN, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Escoltes Catalans, FemCat, Irídia, Lafede.cat, FAPAC, o Minyons Escoltes i Guies.

La vaga del 21 de febrer

La propera gran mobilització es preveu per al dia 21 de febrer, per la vaga general convocada pel sindicat Intersindical-CSC, una iniciativa que no compta amb l'aval dels dos principals sindicats, CCOO i UGT. L'aturada reclama la derogació de la reforma laboral, un salari mínim català de 1.200 euros, i per denunciar un context de "vulneració de drets democràtics".

Manifestació a Madrid el 16 de març

Així mateix, per primera vegada el soberanisme organitzarà una manifestació a Madrid amb l'objectiu de donar a conèixer el seu rebuig al judici per ser "un atac als drets civils i polítics dels dirigents independentistes encausats". La mobilització s'ha convocat per al dissabte 16 de març.