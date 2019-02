Torra i Puigdemont mantenen la conferència de dilluns a Brussel·les però sense concretar on

El president del Govern, Quim Torra, i l'excap de la Generalitat Carles Puigdemont mantenen la seva conferència de dilluns que ve a Brussel·les, però sense concretar on la faran. L'oficina del president ha enviat una convocatòria aquest divendres a la tarda, on anuncia que els dos dirigents faran l'acte amb el títol 'Catalunya i el judici del referèndum: un repte per a la UE' (dia 18 a les 18:00 a Brussel·les), sense explicar el lloc de la conferència. El Parlament Europeu ha prohibit aquest migdia l'acte previst a la cambra en veure-hi un "elevat risc" que podria dificultar "mantenir l'ordre públic".

Segons la convocatòria oficial, Torra iniciarà la visita a Brussel·les a les 12:15 a la delegació del Govern davant la UE, on es reunirà amb la delegada, Meritxell Serret. A les 13:00 el president de Flandes, Geert Bourgeois rebrà el cap de l'executiu a la seu del govern flamenc. Un cop finalitzada la trobada, Torra es reunirà amb Puigdemont a la Casa de la República (Waterloo), i a les 17:00 visitarà el Parlament de Flandes, on es trobarà amb el president de la cambra, Jan Peumans.



La decisió de l'Eurocambra

El Parlament Europeu ha prohibit la conferència sobre "drets fonamentals" que el president Torra i el seu predecessor tenien previst fer a la cambra de Brussel·les el proper dilluns.

La direcció general de seguretat ha decidit suspendre l'acte perquè considera que hi ha un "elevat risc" que suposi una "amenaça per mantenir l'ordre públic a les dependències del parlament". En aquest sentit, citen l'ocupació de la seu a Barcelona del Parlament Europeu i la Comissió per part de l'ANC i "les tensions vinculades amb el judici contra líders independentistes que va començar el 12 de febrer". A més, també lamenten una "manca d'informació sobre els participants a l'acte" i adverteixen que podria provocar "incidents dins o als voltants del Parlament".

Els serveis de seguretat de l'Eurocambra conclouen que "l'amenaça de seguretat vinculada a l'acte no es poden mitigar pels serveis de seguretat del parlament" i no l'autoritzen. PP, Cs i PSOE van demanar al president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, que no autoritzés l'acte, on estava prevista la participació de Puigdemont i Torra.