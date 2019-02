L´Eurocambra veta l´acte de Puigdemont «per seguretat»

El Parlament Europeu va anunciar ahir que no autoritzarà la celebració d'un esdeveniment dilluns que ve en el qual havia de participar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont «per seguretat».

«L'anàlisi ha conclòs que les amenaces de seguretat vinculades a l'esdeveniment no poden ser mitigades pels serveis de seguretat del Parlament», va dir la institució en un comunicat, en què adverteix sobre la «possibilitat d'incidents dins o al voltant» de l'Eurocambra.

La decisió de no autoritzar l'esdeveniment la va adoptar el president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, a instàncies dels polítics europeus de PP, PSOE i Cs. Puigdemont havia estat convidat, al costat de l'actual president de la Generalitat, Quim Torra, per l'eurodiputat nacionalista flamenc Ralph Packet i l'exministre d'Exteriors eslovè Ivo Vajgl a la ponència «Catalunya i el judici sobre el referèndum: Un repte per a la Unió Europea» a l'Eurocambra. Segons el comunicat, la direcció de Seguretat de l'Eurocambra ha revisat en la seva avaluació elements com l'ocupació per part d'activistes independentistes de la seu de la Comissió Europea a Barcelona el passat 1 de febrer i les «tensions» vinculades a l'inici del judici pel procés al Tribunal Suprem.

A més, van tenir en compte la «falta d'informació» respecte als participants en l'esdeveniment i, «especialment», la «possibilitat d'incidents» dins o als voltants del Parlament Europeu.



«Deriva demofòbica»

Per la seva banda, Puigdemont va acusar Tajani, de deixar-se «arrossegar» per una «deriva demofòbica», i els dos eurodiputats organitzadors van criticar la «censura» del president de la Cambra.

De moment, el president de la Generalitat, Quim Torra, i Puigdemont mantenen la conferència que tenien previst celebrar. En un comunicat emès ahir, el Govern català va informar que Torra i Puigdemont pronunciaran la seva conferència Catalonia and the Trial on the Referendum: A Challenge for the EU a les 18 hores a la capital belga, però no precisen en quina ubicació concreta.