El Suprem descarta suspendre el judici per les eleccions

El Tribunal Suprem no preveu suspendre el judici de l'1-O per la convocatòria d'eleccions anticipades que ha anunciat el president espanyol, Pedro Sánchez, per al 28 d'abril. Fonts de l'alt tribunal apunten que en els usos habituals de tots els tribunals no està aturar judicis per una campanya electoral. Una alta cosa és, segons aquestes fonts, fer pública una sentència.

En aquest cas, s'entén que la decisió d'un tribunal sí que pot afectar el debat polític i, per tant, no es fa mai pública en període electoral. Les mateixes fonts apunten que hi ha hagut un exemple recent on ha coincidit un judici amb una campanya electoral i és el cas dels ERO d'Andalusia. Amb l'anunci electoral, el judici de l'1-O podria trepitjar dues campanes electorals: la el 28 d'abril i la del 26 de maig.

El judici del procés ha arrencat aquesta setmana amb unes eleccions ja convocades per al 26 de maig (municipals, europees i algunes autonomies).



Avançament electoral

Després de tres sessions, però, s'hi ha sumat l'avançament electoral que va anunciar ahir el president espanyol, Pedro Sánchez, que el va fixar per al 24 d'abril. Això suposa que la campanya electoral començaria la mitjanit de l'11 al 12 d'abril, a les portes de la Setmana Santa.

Fonts de l'alt tribunal apunten que les sessions no s'aturaran tot i que hi hagi campanya electoral a nivell espanyol. Un fet diferent és el que afecta la notificació de les sentències. Una norma no escrita en el món de la justícia estipula que les decisions que poden generar algun debat polític (com va ser, per exemple, la sentència de la Gürtel) no es fan públiques en període electoral.

En el judici estan previstos més de 500 testimonis, a banda dels interrogatoris dels 12 acusats (només han declarat Junqueras i Forn), al que cal sumar la part de la prova documental i la pericial, la fase d'informes i conclusions. A més, els acusats tornaran a tenir un últim torn de paraula al final del judici. Per tant, fonts del tribunal no s'atreveixen a dir quant durarà el judici, ja que dependrà de diversos factors.