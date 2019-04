La Generalitat fa canvis a Exteriors per ampliar l'acció més enllà d'Europa

El Govern ha posat en marxa la reestructuració el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. La reorganització aprovada ahir al consell executiu implica la modificació de la Direcció General de Relacions Exteriors i la Direcció General d'Afers Multilaterals i Europeus que passen a dir-se Direcció General d'Afers Globals i Direcció General d'Afers Europeus i Mediterranis.

A més, es crea la Direcció General d'Anàlisi i Planificació Estratègica de l'Acció Exterior, encarregada de «dotar al Departament dels instruments i directrius estratègiques necessàries per reforçar l'eficàcia, coherència i capacitat d'incidència de l'acció exterior del Govern». Amb aquests canvis l'executiu de Quim Torra vol «dotar-se d'una major presència al món» i depassar el seu àmbit d'actuació «tradicionalment centrat en Europa».

Paral·lelament, el Govern de la Generalitat va aprovar ahir un pla que recull un total de 199 noves normes que l'executiu de Quim Torra preveu aprovar durant aquest any i el següent.

En el Consell Executiu d'ahir, posterior a la Diada de Sant Jordi i a quatre dies de les eleccions generals, l'executiu català va traslladar així un missatge de futur davant els dubtes que circulen, sobretot entre l'oposició, sobre la sostenibilitat d'un govern en pròrroga pressupostària i a l'espera de l'impacte que pugui tenir en la legislatura la sentència del cas del procés.

En roda de premsa, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va explicar que aquest pla normatiu recull un total de 199 noves normes que l'executiu tenen previst aprovar entre 2019 i 2020, a més de les 48 que ja estan actualment en tràmit.



Al web del Govern

Budó no va detallar quines normes són, però ha assegurat que el llistat es farà públic al web del Govern. La consellera va explicar que el Govern, malgrat no estar obligat, va optar per aprovar aquest full de ruta normatiu en nom de la transparència.

El document aglutina els avantprojectes de llei i projectes de decret que preveuen abordar entre aquest any i el pròxim i, per a cadascuna de les iniciatives, s'especifiquen els objectius i el calendari aproximat de consulta prèvia, si és necessària, inici de la tramitació i aprovació per part del Govern. L'executiu no va aprovar en canvi encara el pla de contingència per suplir la falta de Pressupostos de la Generalitat aquest 2019, ja que els treballs encara continuen, segons va explicar la portaveu.

Budó va reiterar que, una vegada passat el cicle electoral d'aquesta primavera, el Govern intentarà de nou buscar un acord amb l'oposició -principalment amb els comuns- per poder presentar els comptes.