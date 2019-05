Ciutadans i Vox comparteixen un mateix candidat en dos municipis catalans

Miguel Carmona Priego ocupava el lloc 16 de la llista de Ciutadans a Berga i alhora el lloc 12 de la llista de Vox a Manresa. El PSC de Manresa ha comunicat aquesta duplicitat a la Junta Electoral de Zona (JEZ) de la capital berguedana i Cs ha hagut de buscar un substitut per aquesta persona que és un independent resident al Pont de Vilomara que, finalment, no formarà part de cap de les dues llistes on apareixia.

La cronologia dels fets s'inicia el 28 d'abril poc després de les 7 de la tarda quan el PSC de Manresa comunica a la JEZ aquesta duplicitat. L'ens va fer «les corresponents comprovacions al programa informàtic i no surt cap incidència sobre la dualitat». Representants de la JEZ de Berga es posen en contacte am la de Manresa i comproven que «es tracta de la mateixa persona, atès que el DNI és el mateix». A 2/4 de 9 del vespre es requereix al representant de C'S a Berga perquè abans de 24 hores «esmeni la duplicitat, bé presentant un nou candidat a Berga que necessàriament ha de ser un home per complir la paritat o bé que presenti la renúncia a la seva candidatura de VOX Manresa». La Junta berguedana advertia que «en cas de no esmenar aquesta duplicitat la candidatura de C'S a Berga no podrà ser proclamada, atès que no hi ha cap suplent» a la seva llista. A 2/4 de 12 de la nit del mateix dia la JEZ constata que no s'ha esmenta la duplicitat.

Els representants de C'S van demanar més temps per corregir aquesta duplicitat atès que el diumenge es van celebrar les eleccions generals i van argumentar no hi havia marge per buscar solucions, ja que «la gran majoria de membres i assessors del partit estan als col.legis electorals controlant el recompte de vots». La JEZ va donar un nou termini per solucionar-ho: dilluns 29 a les 11 del matí. Informant a C'S de la necessitat que el nou candidat havia de presentar la documentació requerida (una declaració jurada, l'acceptació de la seva inclusió a la candidatura de Berga i la fotocopia del DNI) i advertint que «si no ho fa o la presentació no és correcta nop es podrà proclamar la candidatura de C'S» a Berga, segons consta a l'acta a la qual ha tingut accés aquest diari.

La JEZ es va tornar a reunir dilluns i va comprovar que C'S havia esmenat la incidència presentant un nou candidat que «compleix els requisits que exigeix la llei» El nou candidat que ha trobat el partit taronja és Francisco Javier Heredero Esteban segons figura a les llistes definitives del 26-M publicades al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Barcelona, d'aquest dimarts.

Pel que fa a Miguel Carmona Priego ha passat d'anar a dues llistes de dos partits a dues ciutats a no formar part de cap de les dues ja que tampoc figura a la de VOX a Manresa. En el número 12 que ocupava ell hi apareix Ventura Alburquerque Hernández



«Ha tingut una errada»

L'alcaldable de C'S a Berga, Juan José Olaya ha explicat al diari Regió7 que Miguel Carmona Priego (resident al Pont de Vilomara del que ha dit que és independent i que no milita ni a C'S ni de Vox) «ha tingut una errada però sense mala fe». Segons Olaya, Carmona «m'ha dit que no es va poder donar de baixa de la llista de Vox per falta de temps o bé per un oblit».

Tal i com ja va informar aquest diari al seu dia, Ciutadans presenta una llista a les municipals de Berga per primer cop. La candidatura la integren persones de fora de la ciutat, de poblacions bagenques com el Pont de Vilomara i de la província de Barcelona.



El precedent del PP el 2015

El darrer precedent dels problemes que generen les llistes fantasma a Berga amb candidats duplicats o inelegibles va ser a les municipals del 2015 i va afectar al PP que en aquells comicis va presentar 24 llistes a la comarca tot i tenir només un regidor a Berga. Inicialment la Junta Electoral li va anul·lar un integrant perquè no era elegible i, posteriorment, li van invalidar tota la llista perquè per substituir el primer membre proposat van posar-hi una persona que ja formava part d'una altra llista, en concret d'UPyD de Ferrol. El PP va arribar fins al Tribunal Constitucional per poder presentar-se a Berga però l'alt tribunal no va estimar els seus arguments.