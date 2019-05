El Parlament cita de nou Rajoy, Santamaría i Cospedal el 7 de maig

El president de la comissió d'investigació del Parlament sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, Toni Morral (JxCat), ha citat novament l'expresident del Govern Mariano Rajoy, l'exvicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría i l'exministra María Dolores de Cospedal. Els tres integrants de l'Executiu central durant la suspensió de l'autogovern català van ser citats per al 7 de maig després que haguessin decidit no acudir ahir a la cambra catalana en no sentir-se obligats a això. Rajoy i Sáenz de Santamaría van donar suport a la seva decisió en un dictamen del Consell d'Estat del passat 25 d'abril, mentre que Cospedal ha esgrimit arguments similars i ha citat en la seva missiva diversos articles del reglament del Parlament.



Explicacions a la Fiscalia

L'article 68 de l'esmentat reglament determina tanmateix que de no presentar-se la persona esmentada en seu parlamentària tampoc després d'un segon requeriment «la Mesa del Parlament ha de donar explicacions al Ministeri Fiscal per substanciar la responsabilitat penal que pugui concórrer». Mentre que l'article 502 del Codi penal avisa que qui "havent estat requerits en forma legal i sota advertència" no acudeixin davant comissions d'investigació de les Corts Generals o d'un parlament de comunitat autònoma "seran castigats com a reus del delicte de desobediència".

En l'esmentada comissió participen parlamentaris de JxCat, ERC, Catalunya en Comú Podem i la CUP, mentre que han decidit no formar-ne part els diputats de Ciutadans, PPC i el PSC-UNITS.