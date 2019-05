Aragonès no tanca la porta a facilitar l'elecció d'Iceta com a senador

El vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha visitat aquest dissabte el líder del partit, Oriol Junqueras, i el senador electe Raül Romeva a Soto del Real. A la sortida no ha tancat la porta a facilitar l'elecció del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, com a senador perquè esdevingui d'aquesta manera president del Senat, però l'ha convidat a fer un "gest" visitant els presos a Soto del Real. Aragonès, que ha insistit que ERC decidirà el sentit del seu vot sobre Iceta el pròxim dijous, també ha defensat el candidat dels republicans a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, dels atacs que ha patit de la número dos de la candidatura de JxCAT, Elsa Artadi, que ha afirmat que "té 76 anys i no és una opció de futur per a la ciutat". Maragall, ha dit Aragonès, "és de sobres conegut per la seva solvència i tenim el privilegi que sigui el cap de llista d'ERC a aquestes eleccions, i Barcelona és una ciutat diversa amb gent jove i gent que no ho és tant, i excloure o intentar utilitzar característiques personals dels candidats com una raó política potser és el símptoma que no hi ha arguments polítics per atacar Maragall".

A les portes de Soto del Real, Aragonès ha insistit que ERC prendrà una decisió sobre Iceta "en els pròxims dies" però ha recordat que "és evident que no estem davant una substitució normal d'un senador per un altre" sinó davant un procediment on Iceta serà designat després candidat a la presidència del Senat.

En aquest sentit ha recordat que "tampoc estem en una situació de normalitat política". "Que jo estigui fent aquestes declaracions davant la presó de Soto del Real visitant el senador més votat a Catalunya demostra que no estem en una situació de normalitat", ha dit. Per aquest motiu ha apuntat que "qualsevol pas que es faci hauria de ser cap a la normalització de la política i treure la política dels tribunals".



Convida Iceta a anar a les presons

Aragonès també ha convidat Iceta a desplaçar-se a Soto del Real i Alcalá-Meco i visitar el líder d'ERC, Oriol Junqueras i la resta de presos. "Molts dirigents polítics de pràcticament totes les forces han visitat els presos a Catalunya i a Madrid, i evidentment que seria un gest a tenir molt en compte que Miquel Iceta fes aquesta visita", ha dit. Amb tot, segons Aragonès, aquesta visita no seria en cap cas decisiva respecte a la votació perquè Iceta esdevingui senador. "No ho posem com a condició, la nostra posició la determinarem els pròxims dies", ha dit.



Un vot a Junqueras per "trencar els murs" de la presó

A les portes del Soto, Aragonès ha recordat que Junqueras i Romeva són els guanyadors de les eleccions al Congrés i al Senat i ha destacat que "l'anormalitat és que haguem de parlar amb els guanyadors d'aquestes eleccions a una presó".

Tot plegat, segons Aragonès, "explica clarament el perquè de la necessitat que Junqueras estigui al Parlament Europeu: serà la manera de trencar els murs d'aquesta presó i els s'intenten imposar a l'independentisme". "Segur que els voldrien que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, i la resta de presos polítics la presó els comportés el silenci polític el resultat de les eleccions espanyoles els va produir un gran mal de panxa", ha dit.

Ara, ha afegit, "ho hem de tornar a fer" perquè els que voldrien Junqueras silenciat "trobin que la seva veu arriba al Parlament Europeu". "Estem convençuts que després de les eleccions europees a Catalunya recollirà l'acta també com a candidat al Parlament Europeu", ja conclòs.