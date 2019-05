El Suprem permet als presos anar al Congrés i al Senat a prendre possessió

El Tribunal Suprem va autoritzar als presos electes Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva a anar a les sessions constitutives del Congrés i del Senat el 21 de maig per prendre possessió del càrrec però, en canvi, s'oposa a deixar-los en llibertat.

Els magistrats determinen que hauran d'anar «degudament custodiats» i deixen en mans de la presidència d'ambdues cambres l'operatiu per «garantir la seva seguretat» dins la sala de plens.

El tribunal també s'oposa a tramitar l'autorització a les Corts (suplicatori) per continuar amb el procediment, tal com demanaven les defenses. Per tant, també considera que no s'ha de suspendre la vista mentre es tramita aquest permís i assenyala que això hauria afectat «els drets dels altres acusats». Segons el tribunal, aquest suplicatori és «necessari per a processar» i, per tant, una «previsió de futur». I no aplicable quan ja hi ha un judici en curs.

En la interlocutòria dictada ahir –que té 27 pàgines i de la qual és ponent Manuel Marchena-, s'assenyala que l'autorització per anar al Congrés i al Senat (en el cas de Romeva) el proper 21 de maig té un «caràcter excepcional» i està inspirada «en la necessitat de no menyscabar la titularitat del dret de participació».

I també remarca que sempre ha d'estar «subordinat» a que no interfereixin en el procés penal on són acusats. De moment, però, el tribunal no ha fixat sessió del judici per a aquell dia, precisament perquè puguin anar a les Corts.



Acatar la Constitució

Els magistrats reconeixen que és necessari que vagin personalment a acatar la Constitució a les cambres espanyoles i que són «actes indispensables» per a l'adquisició de la condició de diputats i senadors.

Per això –tot i que les defenses no ho demanaven explícitament a la petició de llibertat, però sí es referien als tràmits necessaris- el tribunal aprofita i ja s'avança a una futura petició d'un permís per sortir de la presó. Tanmateix, el tribunal estableix que hauran d'estar «degudament custodiats».



Acreditació personal

ERC va anunciar que els seus parlamentaris, Oriol Junqueras i Raül Romeva, demanaran al Suprem que els permeti acreditar-se personalment al Congrés i al Senat abans de la sessió constitutiva de les Corts del 21 de maig.