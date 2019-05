Els líders a la presó renuncien a l'escó al Parlament

Els fins ara diputats de JxCat al Parlament Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull van registrar ahir la renúncia al seu escó després de la seva elecció com a diputats al Congrés en les passades eleccions generals, i Laura Borràs ho farà el dilluns. Segons va informar la candidatura, en substitució dels tres entraran com a diputats en la Cambra catalana el conseller d'Interior, Miquel Buch, Elena Fort i Josep Puig, i en el lloc de Borràs ho farà Glòria Freixa. En el cas de Rull i Turull també van adjuntar una carta dirigida al president del Parlament, Roger Torrent, en el seu acte formal de renúncia com a diputats al Parlament. L'exconseller Rull, a més de recordar que fa 21 anys que va entrar com a diputat, va assegurar que el seu pas per la Cambra li ha generat motius de gratitud. Oriol Junqueras també va renunciar a la seva acta de diputat ahir mateix.