El llaç groc torna a la façana del consistori de Barcelona

La pancarta amb el llaç groc que demana la llibertat dels polítics independentistes presos va tornar a la façana de l'ajuntament de Barcelona com a «expressió de llibertat», segons va explicar la tinenta d'alcalde Janet Sanz, que va anunciar la col·locació del llaç a la sortida de la reunió que van mantenir els representants de les set candidatures que han obtingut representació al consistori barceloní -BComú, ERC, PSC, JxCAT, BPC (Valls), Cs i PP- prèvia a la constitució de la Junta de Portaveus.

Dissabte passat, en el seu primer discurs després d'haver estat reelegida alcaldessa, Ada Colau va anunciar que BComú proposaria a la Junta de Portaveus del consistori que es tornés a penjar la pancarta amb el llaç groc que es va penjar durant el mandat passat i que va ser retirada per ordre de la Junta Electoral arran de la campanya per a les passades eleccions generals.

Sanz va considerar que, si bé la nova Junta de Portaveus no es va constituir a la reunió d'ahir, «s'ha constatat» que les posicions i majories segueixen sent les mateixes que a la junta del mandat anterior i que la voluntat del govern municipal era tornar a penjar-lo.

El president del grup del PP, Josep Bou, va anunciar que faria tot el possible per treure el llaç groc perquè, va dir, és «una imatge sectària» que «embruta i contamina». Sanz va reclamar «respecte» tant a Bou com als regidors del PSC i BxC-Cs, que també es van manifestar en contra de tornar a col·locar el llaç groc a la façana.



Crítiques a Colau

Jordi Coronas (ERC) i Elsa Artadi (JxCat) van criticar el govern d'Ada Colau per no haver tornat a penjar el llaç groc el 27 de maig, l'endemà de les eleccions municipals, i van considerar que no es va fer així per afavorir el pacte d'investidura de l'alcaldessa amb el PSC i Manuel Valls.