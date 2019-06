Valls carrega contra Cs per «irresponsable» i pels pactes indirectes amb Vox

L'exprimer ministre francès Manuel Valls ha carregat contra Ciutadans per la seva estratègia "irresponsable" de buscar "el com més malament millor" sense plantejar una alternativa a Catalunya, així com pels seus pactes indirectes amb els "reaccionaris" de Vox a l'Estat, on segons el seu parer pugna per rellevar el PP.

"No es pot pintar sempre Espanya en blanc i negre. Es diu liberal, progressista i europeista, però Cs s'ha convertit en el partit que pacta de fet amb una formació inliberal, reaccionària i antieuropea", ha sostingut en roda de premsa a l'Ajuntament de Barcelona.

Valls ha trencat aquest dimecres el silenci en el que es va sumir dilluns després de la ruptura de la seva plataforma, Barcelona pel Canvi, amb el partit que presideix Albert Rivera, que li va reprotxar que recolzés la reelecció d'Ada Colau com a alcaldessa.

Per a Valls, la conversió de Ciutadans en un partit que s'ha immers en la "lluita de dretes" ha deixat "orfes" molts dels votants que van apostar per Inés Arrimadas a les eleccions catalanes del 21 de desembre del 2017, les que es van convocar després de la declaració unilateral d'independència i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.

I és que, ha lamentat, després d'aquests comicis Cs va sacrificar el seu protagonisme a Catalunya per "la seva estratègia" en el conjunt d'Espanya, que ha passat per una aproximació al PP i fins i tot a Vox.