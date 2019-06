Mas no descarta tornar-se a presentar a unes eleccions catalanes

L'expresident de la Generalitat Artur Mas va assegurar que no descarta presentar-se com a candidat per JxCat a unes eventuals eleccions al Parlament en cas que la militància del seu espai polític li ho demani. Mas va concretar que no té «ganes» de fer aquest pas però que està «compromès» amb el projecte sobiranista i si se li fa la petició ho «analitzarà». «En condicions mínimament normals el meu rol no hauria de ser presentar-me a unes eleccions. La balança està més inclinada en el no que en el sí», va avisar. Mas, que està inhabilitat pel 9-N fins al febrer de 2020, va deixar clar que ara per ara no en té ganes i que a dia d'avui la resposta seria que «no». També va situar com a objectiu independentista guanyar més «legitimitat» aconseguint una majoria social més «clara» i «neta».

Així, en parlar del suport independentista, Mas va admetre que cal sumar una majoria social més àmplia i va avisar que en cas d'assolir-la caldrà calcular la reacció de l'Estat espanyol, la de la UE i les possibilitats de convertir una qüestió «legítima per una de legal». «Fins i tot superant el 50% [del suports independentistes en percentatge de vots] caldrà calcular bé la reacció», va argumentar. Després de reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar l'endreça del seu espai polític i d'haver-se emplaçat a reforçar JxCat amb una estructura «operativa i eficaç», Mas va concretar que l'objectiu és que la marca JxCat es converteixi en un partit polític del qual en pengi el PDeCAT i La Crida.