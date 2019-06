Torrent vol recuperar«la iniciativa política» per construir el país de nou

El president del Parlament va demanar «recuperar la iniciativa política» per tornar a construir «de nou» i poder avançar cap a «un nou horitzó, un país millor, més just i més lliure». En l'acte d'arribada de la Flama del Canigó, que ha de permetre encendre les fogueres arreu, Roger Torrent va encoratjar els catalans a ser «constructius» per a un «futur millor». Per Torrent, la flama «suma a tothom» i per això creu que cal treballar perquè «no s'apagui». Durant la recepció, la vicepresidenta d'Òmnium Cultural, Marina Llansana, va llegir una carta de Jordi Cuixart, des de la presó, on va assenyalar que creu que la Flama va permetre ensenyar «a trencar les barreres imposades per l'Estat». Per Cuixart, «ni 612 dies de presó, ni 52 sessions de judici» li faran «renunciar a transformar la societat»; i va afegir «ni tan sols la sentència que pugui venir». Per això, va assegurar continuar treballant pels drets humans, i construint un «futur de justícia i llibertat amb la cultura al centre de tot». La vicepresidenta de l'entitat va recordar que és el segon Sant Joan que Jordi Cuixart no pot presidir aquest acte, igual que Carme Forcadell, que sí que ho va fer el 2017, quan era aleshores, presidenta del Parlament.

Precisament Forcadell va ser l'encarregada d'escriure, també des de la presó, el manifest de la Flama 2019, Forcadell va demanar mantenir sempre encesa la Flama «com a símbol de democràcia» i com a «bandera de cultura i llibertat» i va assegurar que es renova així «la unitat de la llengua catalana» com es renova també el compromís «amb la justícia, la pau i la llibertat». L'escrit de Forcadell va acabar amb un «sapigueu que passi el que passi, ens retrobarem en llibertat».

Després de l'acte, els assistents van sortir a la porta del Parlament i van repartir la Flama del Canigó en diferents fanalets que s'anirien escampant per poder encendre les fogueres de Sant Joan arreu del país ahir al vespre. Una ballada de gegants va tancar la celebració.



Òmnium demana diàleg al PSOE

La vicepresidenta d'Òmnium Cultural, Marina Llansana, va demanar al PSOE que obri un «procés de diàleg» davant d'una vulneració «tan flagrant» de drets fonamentals que fins i tot denuncien organitzacions internacionals com l'ONU o Amnistia Internacional, i va reclamar que el Govern espanyol «s'arremangui» per «desencallar aquesta situació». Llansana va recordar que Cuixart defensa que «davant el dilema d'acatar lleis injustes o exercir drets fonamentals», l'entitat sempre optarà per exercir drets fonamentals.