Catalunya registra una xifra rècord de població amb 7.565.099 habitants

Catalunya ha registrat un xifra rècord de població amb 7.565.099 habitants, segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) d'1 de gener del 2019. Es tracta de la xifra més elevada després de la registrada l'1 de juliol del 2018, quan es van registrar 7.516.045, i de l'1 de gener del 2012, quan n'hi havia 7.514.922.

El saldo migratori va ser positiu en 83.762 persones, fet que va compensar el saldo vegetatiu, que va ser de -4.396. Respecte a un any enrere, Catalunya ha guanyat 76.382 habitants, un 1,02% més, i és la tercera comunitat de l'Estat en augmentar la població, just per darrere de les Illes Balears, la Comunitat de Madrid i les Illes Canàries.

Catalunya és la comunitat de l'Estat que ha registrat un saldo migratori positiu amb l'exterior més elevat, per davant de la Comunitat de Madrid (73.126) i el País Valencià (32.054).

Pel que fa al saldo migratori interior, el que es produeix entre comunitats autònomes, va ser negatiu de 2.811 persones a Catalunya.



Espanya: 46.934.632 habitants



En el conjunt de l'Estat, la població resident va augmentar en 276.186 persones durant l'any 2018 i es va situar en 46.934.632 habitants a 1 de gener del 2019. Amb aquest increment, el més elevat des del 2008, se supera el valor històric més alt que es va aconseguir el 2012.

Totes les comunitats autònomes han augmentat població, amb excepció de Ceuta, Castella i Lleó, Extremadura i Astúries.